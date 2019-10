Für 380 EURO Warmmiete eine angemessene Wohnung?

Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht

(ISUV) kritisiert, dass die Wohnkostenpauschale beim notwendigen

Eigenbedarf für Unterhaltspflichtige viel zu niedrig festgelegt ist.

Dafür sind 380EUR Warmmiete angesetzt. Der Vorsitzende des Verbandes,

Rechtsanwalt Klaus Zimmer fordert daher: „Die Wohnkostenpauschale

muss jetzt sofort erheblich erhöht werden. Des Weiteren ist

individuell der regionale Mietspiegel zu berücksichtigen.

Bezugsgrößen müssen die Standards des Sozialrechts sein.

Erwerbstätige Unterhaltspflichtige müssen sich zumindest eine

entsprechend angemessene Wohnung leisten können wie Empfänger von

Hartz IV-Leistungen. Ebenso muss bezüglich Größe der Wohnung

berücksichtigt werden, ob die oder der Unterhaltspflichtige

regelmäßig Umgang mit dem Kind oder den Kindern hat.“

Hintergrund

Die Macher der Düsseldorfer Tabelle, die auch den notwendigen

Eigenbedarf für Unterhaltspflichtige ausweisen, haben das Problem der

unterschiedlichen Wohnkosten seit längerem erkannt. Im Textteil der

Düsseldorfer Tabelle steht seit 2015 der Satz: „Der Selbstbehalt soll

erhöht werden, wenn die Wohnkosten (Warmmiete) den ausgewiesenen

Betrag überschreiten und nicht unangemessen sind.“ – Allerdings wurde

dieser Hinweis nicht zur Kenntnis genommen. „Ein Blick in die

Rechtsprechung der letzten Jahre offenbart eindeutig, dass diese

Möglichkeit kaum jemals genutzt worden ist“, stellt Professor

Siegfried Willutzki, langjähriger Vorsitzender des Deutschen

Familiengerichtstages fest. – Was muss sich ändern?

Richtwert Durchschnittsmiete

Nach dem Mietenbericht der Bundesregierung beträgt die

durchschnittliche Kaltmiete im Bundesdurchschnitt 7,36 EURO/ m².

Zusammen mit durchschnittlichen Heizkosten von 1,21 EURO/m² ergibt

sich bei einer angemessenen Wohnung von 50 m² für eine Einzelperson

eine Warmmiete von rund 440 Euro. „Dies sollte dann auch der Betrag

sein, der beim notwendigen Eigenbedarf als Wohnkostenpauschale

berücksichtigt wird. Die Pauschale sollte bundeseinheitlich gelten,

also keine Unterscheidung zwischen Ost und West, weil durch mögliche

geringere Mieten andere Kosten anfallen, die beim Selbstbehalt

unberücksichtigt bleiben“, fordert ISUV-Pressesprecher Josef Linsler.

Pauschalen sind unter Juristen immer umstritten, sie sind aber für

betroffene Unterhaltspflichtige ein wichtiger Richtwert, an dem sie

sich orientieren und planen können. „Auf diese Weise wird auch

verhindert, dass Unterhaltspflichtige orientierungslos riskant

prozessieren.“ (Linsler)

Wohnkosten in Ballungsgebieten – was bleibt noch für Lebenskosten?

In den Ballungsgebieten sind die Mieten und entsprechend die

Nebenkosten explosionsartig gestiegen. Auch mit einer Pauschale von

440 EURO findet man dort keine angemessene Wohnung. Folglich müssen

höhere Miet- und Heizungskosten eingeklagt werden. Das ist mit

erheblichem Aufwand und Kosten verbunden. „Auch dort muss jede und

jeder Unterhaltspflichtige einen Anspruch auf eine angemessene

Wohnung haben, deren Kosten eingeklagt werden können. Aber was ist

angemessen? Darüber lässt sich tüchtig streiten. Unterhaltspflichtige

scheuen das Prozessrisiko“, stellt Linsler fest. Daher sind

transparente Standards nötig, anhand deren höhere Wohnkosten

transparent und demnach erfolgreich eingeklagt werden können. „Was

angemessen ist und was nicht, dazu bedarf es wohl immer einer

Einzelfallprüfung“, stellt der ISUV-Vorsitzende, Rechtsanwalt Klaus

Zimmer fest. Als „messbare Kriterien“, könne er sich vorstellen: die

„angemessene Größe“ einer Wohnung ausgerichtet am sozialen

Wohnungsbau, „einfache Ausstattung“, „ortsübliche Miete“.

Größere Wohnung bei Umgang mit Kindern

Voraussetzung für einen regelmäßigen und ausgeweiteten Umgang ist

eine angemessen große Wohnung. „Dieser wichtige Aspekt wird bisher

beim Selbstbehalt überhaupt nicht berücksichtigt. Wenn man gemeinsame

elterliche Sorge und Umgang ernstnimmt und ausweiten will, müssen

Unterhaltspflichtige mit Kindern entsprechend höhere Wohnkosten

berücksichtigen und geltend machen können“, fordert

ISUV-Pressesprecher Josef Linsler. Als angemessen betrachtet das

Jobcenter für eine Person eine Wohnung mit 50 m². Die Größe erhöht

sich durch jede weitere Person um 15 m². Die Miete für die

angemessene Wohnung hat sich nach sozialrechtlichen Vorgaben am

ortsüblichen Mietspiegel und hier am unteren Bereich der Mietkosten

zu orientieren. Die Heizkosten werden zudem vom Jobcenter übernommen.

ISUV – Kompetenz im Familienrecht seit über 40 Jahren

Der ISUV vertritt als größte deutsche und überparteiliche

Solidargemeinschaft die Interessen von Bürgern, die von Trennung,

Scheidung und den damit zusammenhängenden Fragen und Problemen

betroffen sind. ISUV ist unabhängig, bundesweit organisiert und als

gemeinnützige Organisation anerkannt.

