Ganzheitlicher Blick auf Prävention im Schulalltag / Die neue DGUV-Branchenregel “Schule” bündelt Präventionsmaßnahmen für inneren und äußeren Schulbereich

Wenn morgens um acht die Schulglocke läutet, kommen

nicht nur Schülerinnen und Schüler mit Lehrkräften zum Lernen und

Arbeiten zusammen. Auch Erzieherinnen und Erzieher,

Leitungsfachkräfte, Hausmeisterinnen und Hausmeister sowie

Schulverwaltungsangestellte sind in Schulen beschäftigt. Wie der

Betrieb an öffentlichen, allgemein- oder berufsbildenden Schulen für

all diese Gruppen sicher und gesund gestaltet werden kann, zeigt die

neue Regel 102-601 “Branche Schule” der Deutschen Gesetzlichen

Unfallversicherung (DGUV). Die Publikation bündelt

Präventionsmaßnahmen für den inneren und äußeren Schulbetrieb

erstmals in einem Dokument und richtet sich an Schulhoheits- und

Schulsachkostenträger sowie an Leitungsfachkräfte.

Zusammenspiel der Verantwortlichen erforderlich

Für den inneren Schulbereich, insbesondere die Organisation des

Schulbetriebs und der Lern- bzw. Lehrprozesse, sind die Ministerien

und Senatsbehörden in ihrer Funktion als Schulhoheitsträger

verantwortlich. Der äußere Schulbereich, etwa der Zustand der

Gebäude, der Freiflächen und der Ausstattung, fällt in den

Verantwortungsbereich der Kommunen und Landkreise in ihrer Rolle als

Schulsachkostenträger. “Das gute Zusammenwirken beider Seiten im

Großen wie im Kleinen ist entscheidend für den Arbeitsschutz in

Schulen”, betont Dr. Heinz Hundeloh, Leiter des DGUV-Fachbereichs

Bildungseinrichtungen. “Deshalb richtet sich die Branchenregel zum

ersten Mal explizit an Verantwortliche beider Seiten.” Mit

zahlreichen Bildern und Praxistipps informiert die Publikation über

gesetzliche Grundlagen sowie verpflichtende und freiwillige

Präventionsmaßnahmen an Schulen. Symbole verdeutlichen, wo die

Verantwortungsbereiche liegen und wann eine Zusammenarbeit

erforderlich ist.

Blick auf Unterrichtsprozesse und psychische Gesundheit

Gefährdungen in der Schule können inhaltliche, organisatorische

oder methodische Ursachen haben und sind von den jeweiligen

Aktivitäten abhängig. Deshalb ist die Branchenregel in verschiedene

Tätigkeitsfelder untergliedert: Aufenthalt im Gebäude und auf dem

Gelände, Unterrichten und Lernen mit klassischen und digitalen

Medien, Umgang mit Werkzeugen oder Biostoffen, Ausflüge und

Elternabende, Schulverpflegung und -reinigung sowie Planung und

Gestaltung des Unterrichts.

“Das hohe Gefährdungspotenzial beim Eintreffen und Verlassen der

Schule, bei Rangeleien in den Pausen oder die hohe Zahl an

Sportunfällen liegt auf der Hand”, erläutert Heinz Hundeloh. “Aus

Sicht der Prävention machen insbesondere die nicht so

offensichtlichen Prozesse den Kern des Schulalltags aus: Wie wird der

Unterricht und das soziale Miteinander gestaltet oder wie kann

psychischer Druck vermieden werden.” So misst die Branchenregel nicht

nur baulichen und organisatorischen Rahmenbedingungen, sondern auch

Verhaltensweisen wie Partizipation, Toleranz und Wertschätzung

Bedeutung für die Prävention bei. “Je systematischer Sicherheit und

Gesundheit von allen Beteiligten und in allen Bereichen der Schule

thematisiert werden, desto weniger kommt es zu Unfällen und

Erkrankungen.”

Neue DGUV Regel löst alte Unfallverhütungsvorschrift ab

Um einen ganzheitlichen Blick auf den schulischen Arbeitsschutz zu

gewährleisten, erarbeiteten die Fachexperten der Unfallversicherung

die Branchenregel gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der

Kultusministerkonferenz, der Vereinigung kommunaler

Arbeitgeberverbände sowie des Bundeselternrats. Auch die

Sozialpartner des pädagogischen und nicht-pädagogischen Personals

wurden einbezogen. Die neue Regel 102-601 “Branche Schule” kann in

der DGUV Publikationsdatenbank kostenfrei heruntergeladen werden.

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/regeln/3581/branche-schule

Das Dokument löst die bisherige Unfallverhütungsvorschrift 81

“Schule” ab.

Arbeitsschutzrecht in der Praxis umsetzen

Die Branchenregeln der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

setzen kein eigenes Recht, sondern fassen das vorhandene komplexe

Arbeitsschutzrecht für die Akteure einer bestimmten Branche

verständlich zusammen. Sie dienen Verantwortlichen als

praxisbezogenes Präventionswerkzeug.

Pressekontakt:

Stefan Boltz

Pressesprecher

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

Tel.: +49-30-130011414

presse@dguv.de

Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell