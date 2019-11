Garrett, Giesinger, Grönemeyer, Kelly, Logan, LOTTE, Maffay, PUR, Roos, Simons, Schöneberger, VoXXClub u.v.m.: Die 25. José Carreras Gala am 12.12. live im MDR wird zum Abend der großen Stars

Was für ein Jubiläum! Bei der 25. José Carreras Gala wird der

Stifter und weltberühmte Tenor José Carreras von zahlreichen internationalen und

nationalen Künstlerfreunden unterstützt, um Spenden für den Kampf gegen Leukämie

und andere bösartige Blut- oder Knochenmarkserkrankungen zu sammeln. Der MDR

überträgt das Benefiz-Ereignis aus der Leipziger Messehalle ab 20.15 Uhr live.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

José Carreras: “Ich bin sehr glücklich, dass wir dieses außergewöhnliche

Fernseh-Jubiläum in Leipzig feiern dürfen, der Stadt, in der wir im Dezember

1995 unsere große Mission ,Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem–

begonnen haben.” Der Stifter bekommt dabei auf der Bühne namhafte Unterstützung.

Zugesagt haben in alphabetischer Reihenfolge David Garrett, Herbert Grönemeyer,

Maite Kelly, Johnny Logan, LOTTE und Max Giesinger, Peter Maffay, PUR, Mary

Roos, Matt Simons, Barbara Schöneberger und VoXXClub.

Weitere prominente Mitstreiter am Spendenpanel sind (in alphabetischer

Reihenfolge) Arthur Abraham, Janett Eger (MDR-Moderatorin für Sachsen-Anhalt),

Ronja Forcher, Peter Imhof (Moderator “MDR um 4”), Alexander Hold, Johanna Klum,

Tim Lobinger, Hardy Krüger jr., Carsten Lekutat (MDR-Moderator “Hauptsache

Gesund”), Alexander Mazza, Barbara Meier, David Odonkor, Mirka Pigulla (“In

aller Freundschaft – Die jungen Ärzte”), Nadine Berneis (Miss Germany), Kamilla

Senjo (Brisant-Moderatorin), Axel Schulz und Kati Wilhelm.

Dank der großartigen Unterstützung der Zuschauer bei der alljährlichen José

Carreras Gala hat die José Carreras Leukämie-Stiftung in dem Vierteljahrhundert

ihres Bestehens viel erreicht. So konnten bereits mehr als 1.250 Forschungs-,

Struktur- und Sozialprojekte mit über 220 Millionen Euro gefördert werden. Für

dieses nachhaltige Engagement ist die José Carreras Leukämie-Stiftung im April

2019 von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als

“Wissenschaftsstiftung des Jahres” ausgezeichnet worden. In der Begründung hieß

es dazu: “José Carreras hat aus eigener Betroffenheit ein Engagement entwickelt,

das das Leben vieler Leukämiekranker verbessern und retten kann. Seine Stiftung

ist ein großzügiger und uneigennütziger Förderer der Leukämie-Forschung. Ihr

Einsatz ist zupackend und vorbildlich: Sie trägt maßgeblich dazu bei, dass neue

Wege in Diagnostik und Therapie beschritten werden. Für den Startenor und die

Stiftung ist der Kampf gegen den Blutkrebs zur Lebensaufgabe geworden. Das Ziel,

das viele andere motiviert und inspiriert, lautet: Leukämie muss heilbar sein –

immer und für jeden–.”

Karten für die 25. José Carreras Gala sind erhältlich bei der Ticketgalerie

Leipzig unter www.ticketgalerie.de und der kostenfreien Tickethotline

0800-2181050, bei www.eventim.de sowie über die José Carreras Leukämie-Stiftung

unter jcg@carreras-stiftung.de oder Tel. 089 272 905 – 0.

Ticketpreise: Premium inkl. After-Show* 139,00 Euro

Kategorie I 69,00 Euro

Kategorie II 59,00 Euro

Kategorie III 39,00 Euro

Kategorie IV 29,00 Euro

Nur After-Show* 79,00 Euro

* Premium- und After-Show-Tickets sind nur über die José Carreras

Leukämie-Stiftung erhältlich.

