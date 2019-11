Gemeinsam evangelisch handeln/ Kirchenpräsident Christian Schad betont als Vorsitzender des Präsidiums und der Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen die Stärke protestantischer Vielfalt

“Die Union Evangelischer Kirchen (UEK) hat in den letzten

Jahren der Vertiefung vertrauensvoller Gemeinsamkeit in der Evangelischen Kirche

in Deutschland gedient”. Dies hat Kirchenpräsident Christian Schad vor der in

Dresden tagenden Vollkonferenz der UEK erklärt. Das sei vor allem den in ihr

handelnden Personen zu verdanken.

Schad betonte darum in seinem Bericht die Notwendigkeit des Fortbestandes der

UEK über das Jahr 2021 hinaus. Satzungsgemäß muss die Vollkonferenz bei ihrer

Tagung über den Fortbestand der UEK entscheiden. Für deren Vorsitzenden ist es

wichtig, “dass in die Partitur des deutschen – regional wie konfessionell und an

Frömmigkeitstypen so vielfältigen – Protestantismus die Stimme der unierten

Kirchen fest eingeschrieben bleibt.” Sie stünden für das Miteinander von

reformierter, auf Zwingli und Calvin zurückgehender, und lutherischer Tradition.

Der pfälzische Kirchenpräsident ist Vorsitzender des Präsidiums und der

Vollkonferenz der UEK.

Die Unionskirchen hielten deshalb “sowohl das unierte und reformierte, als auch

das lutherische Erbe lebendig”, so Christian Schad. Dies werde besonders durch

das neue liturgische Buch mit den Bibelabschnitten für den evangelischen

Gottesdienst deutlich, das 2018 erstmals gemeinsam mit der Vereinigten

Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) herausgegeben wurde.

Insofern sei die theologische und die liturgische Arbeit auch in Zukunft der

Aufgabenkern der UEK.

Die Zusammenarbeit von UEK und VELKD sei auch darüber hinaus weiter intensiviert

worden, so der Kirchenpräsident. Aus dem Verbindungsmodell sei mittlerweile der

“Status der Verbundenheit” der beiden Kirchenzusammenschlüsse innerhalb der

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) erreicht worden. Man sei nun

“gemeinsam evangelisch” unterwegs. In vielen Arbeitsbereichen gäbe es hilfreiche

Übereinkünfte. So sei es das Ergebnis eines Symposiums zum Thema “Ordination im

Ehrenamt”, dem Kirchenpräsident Schad vorsaß, dass “Ordination” und

“Beauftragung” von Prädikanten in den Gliedkirchen der EKD gleichermaßen Formen

der ordnungsgemäßen Berufung in den einen, unteilbaren und öffentlichen Dienst

an Wort und Sakrament seien. Diese hätten deshalb zeitlich unbefristet und

räumlich unbeschränkt zu geschehen. In Zukunft sollen auch gemeinsame

Mindeststandards bei der Ausbildung der Prädikanten sowie einheitliche

Rahmenordnungen des kirchlichen Lebens verfasst werden.

Die Vollkonferenz der UEK werde sich im kommenden Jahr dem Thema “Das Handeln

Gottes in der Erfahrung des Glaubens” widmen, so Schad. In Zukunft wolle man

verstärkt eigene Schwerpunkte setzen – und damit bis in die Kirchenbezirke

hineinwirken.

Der Kirchenpräsident erinnerte in seinem Bericht überdies an die vielfältigen

theologischen Aufgabenbereiche der UEK. Dazu zählen unter anderem das

Evangelische Predigerseminar in Wittenberg, die Konsultation “Kirchenleitung und

wissenschaftliche Theologie”, die Historische Kommission zur Erforschung des

Pietismus und die alle zwei Jahre erfolgende Vergabe des Karl-Barth-Preises.

Hintergrund: Die UEK ist ein Zusammenschluss von zwölf Kirchen unierten,

reformierten und lutherischen Bekenntnisses in der Evangelischen Kirche in

Deutschland. Die UEK hat rund zwölf Millionen Kirchenmitglieder, die

Vollkonferenz ist ihr höchstes Gremium. Dieser gehören 103 Mitglieder an.

Dresden/Speyer, 8. November 2019

