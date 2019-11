Gesucht: “Generation Grenzenlos – 30 unter 30” / Hertie-Stiftung stellt das Engagement junger Menschen anlässlich von 30 Jahren Deutsche Einheit in den Fokus (VIDEO)

Sperrfrist: 09.11.2019 00:05

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.

Zusammen oder getrennt? Was wollen junge Menschen in unserem Land verändern,

verbessern oder etablieren? – Die Jubiläen des Mauerfalls sowie der deutschen

Wiedervereinigung nimmt die Gemeinnützige Hertie-Stiftung zum Anlass, die

“Generation Grenzenlos” in den Fokus ihrer Social-Media-Kampagne zu rücken. Vom

9. November 2019 bis 12. Januar 2020 werden 30 unter 30 gesucht, die sich privat

engagieren oder beruflich besonders für den gesellschaftlichen Zusammenhalt

einsetzen, die das Land positiv verändern und ihre Ideen einbringen wollen. “Uns

ist es wichtig, die Vielfalt der Lebensweisen und -entwürfe dieser Generation

aufzuzeigen und andere mit Einblicken in ihr Engagement und ihre Ideen zu

inspirieren”, erläutert Kaija Landsberg, Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung

für den Bereich Demokratie stärken und Initiatorin der Kampagne.

Die Kampagne: Sichtbarkeit, Inspiration und Austausch

Am 9. November startet die Kampagne Generation Grenzenlos unter dem

#GenerationGrenzenlos auf Instagram. Um zu den 30 zu gehören, können sich

Interessierte auf der Website www.generation-grenzenlos.de bewerben. Ende Januar

2020 wird eine Jury die 30 Persönlichkeiten auswählen, die stellvertretend für

ihre Generation ab Februar in wöchentlichen Videoporträts über ihre Ideen und

Herausforderungen berichten. “Wir hoffen, mit unserer Kampagne das Gedenken an

1989 mit einem mutigen Blick in die Zukunft zu verbinden und damit viele junge

Menschen zu erreichen. Die Wiedervereinigung als Fest der Demokratie und

Inspiration für eine friedliche, vielfältige und geeinte Gesellschaft ist unsere

Vision,” so Landsberg. Im Frühling lädt die Hertie-Stiftung die 30 Porträtierten

zu einem Seminar ein und würdigt sie im Herbst mit einer feierlichen

Veranstaltung in Berlin.

Motivation der Hertie-Stiftung: In neuer Erzählweise Gemeinsamkeiten fokussieren

Nächstes Jahr werden 25 Millionen Menschen unter 30 Jahren in Deutschland leben,

die die Teilung und den Mauerfall nicht miterlebt haben. “Welches Bild von

unserem Land wollen wir dieser Generation vermitteln? Eines der Teilung und der

Unterschiede oder eine Erzählung der Gemeinsamkeiten, der Erfolge und der guten

Möglichkeiten?”, fragt Kaija Landsberg. Mit dieser Jahreskampagne schlägt die

Hertie-Stiftung eine Brücke von 1989 in die Zukunft, um Menschen für die

deutsche Einheit zu begeistern, die Atmosphäre für einen toleranten Umgang zu

fördern, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und eine Plattform zu

schaffen, um junges Engagement sichtbar zu machen: Welchen Herausforderungen

begegnen junge Menschen heute in einem grenzenlosen Europa und einer

globalisierten Welt? “Wir sind gespannt auf die Ideen und den Beitrag unserer 30

Persönlichkeiten der Generation Grenzenlos!”, so Kaija Landsberg.

Generation Grenzenlos im Überblick:

www.generation-grenzenlos.de

Instagram-Profil: GenerationGrenzenlos

#GenerationGrenzenlos

Trailer der Kampagne auf Youtube: https://youtu.be/5rG8XTcqtXk

Zeitplan

9.11.2019 bis 12.1.2020: Bewerbungsphase

Februar bis September 2020: Video- und Social-Media-Kampagne

Frühling 2020: Workshop für die 30 Porträtierten

Herbst 2020: Abschlussevent in Berlin

Pressekontakt:

Dr. Claudia Becker

Kommunikation

Gemeinnützige Hertie-Stiftung

Grüneburgweg 105

60323 Frankfurt

Tel. +49 69 660 756 – 157

BeckerC@ghst.de

www.ghst.de

Original-Content von: Gemeinnützige Hertie-Stiftung, übermittelt durch news aktuell