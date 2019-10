Giffeys Geld nur für Frauen(häuser) / Väterverbände prangern einseitige Wahrnehmung der Frauenministerin an

Bundesfrauenministerin Franziska Giffey

(Selbstbezeichnung) feiert den Start ihres Investitionsprogramms mit

der Bewilligung von 120 Millionen EUR für den Aus-, Um- und Neubau

von Frauenhäusern für 4 Jahre. Männerverbände kritisieren den

einseitigen Fokus auf das weibliche Geschlecht und fordern eine

Öffnung des Blickes auf weibliche und männliche Opfer, da jede Form

von Gewalt gegen Frauen, Männer und Kinder inakzeptabel sei.

Die in der Interessengemeinschaft Jungen, Männer und Väter

(IG-JMV) zusammengeschlossenen Verbände nehmen Ministerin Giffeys

Ziel zur Kenntnis, “Hilfseinrichtungen besser zugänglich zu machen,

insbesondere für Zielgruppen, die es bislang schwer haben, Schutz und

Hilfe zu bekommen” und fragen nach den Angeboten des Ministeriums für

männliche Opfer von häuslicher Gewalt.

Häusliche Gewalt kenne keine Geschlechtergrenzen, so die IG-JMV.

In den nordischen Ländern existieren seit Jahrzehnten Angebote für

betroffene Frauen und Männer. Die Unterscheidung nach Geschlecht, wie

im SPD-geführten Ministerium praktiziert, bewirkt in diesen Ländern

Kopfschütteln ob der verkürzten und einseitigen Sichtweise in

Deutschland.

Aus diesen Gründen kritisiert Gerd Riedmeier, Sprecher der IG-JMV:

“Die von Frau Giffey zu verantwortende einseitige Kampagne forciert

in schädlicher Weise die bereits bestehende Polarisierung zwischen

den Geschlechtern.” Gewalt von Frauen gegen Männer (und Kinder) werde

bagatellisiert, im umgekehrten Falle stark emotionalisiert. Für

Männer als Opfer gebe es aus ihrem Haus weder Empathie noch Hilfen.

Besonders perfide bewertet die IG-JMV das Phänomen, das im

Zusammenhang mit Scheidungsverfahren auftritt: Häufig werden von

Frauen Gewaltvorwürfe gegen den Ex-Partner erhoben, um auf diese

Weise Prozessvorteile zu erlangen. Die oftmals nicht zutreffenden

Vorwürfe finden Eingang in die offiziellen Gewaltstatistiken des

Frauenministeriums; sie werden nach Prüfung des Sachverhalts und

Nachweis des Nichtzutreffens jedoch nicht gelöscht.

Die IG-JMV fordert eine Öffnung der Hilfsangebote des

Bundesministeriums auf betroffene Frauen und Männer – jeweils für die

Opfer und für die Täter(innen). Gewalt kennt kein Geschlecht.

Pressemitteilung BMFSFJ v. 21.10.2019: http://ots.de/5U08jB

