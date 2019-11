Gleichstellungsbericht 2018: Weitere positive Entwicklungen und Fortschritte gegenüber 2017 zu verzeichnen

Fast jede zweite journalistische Führungsposition im MDR wird

mittlerweile von einer Frau besetzt. Laut aktuellem Gleichstellungsbericht lag

der Anteil an Frauen in diesem Bereich 2018 bei 45,7 Prozent – ein deutliches

Plus zu 2017, so der Jahresbericht 2018 der MDR Gleichstellungsbeauftragten

Claudia Müller, den sie am Montag, 04. November 2019 im Rundfunkrat vorstellte.

Erstmals ist auch die Programmgeschäftsführung des KiKA mit Astrid Plenk

weiblich besetzt. Insgesamt stieg die Frauenquote in Führungspositionen von 30,1

auf 32,8 Prozent. Quer über alle MDR-Bereiche gibt es 183 Führungskräfte, davon

60 Frauen und 123 Männer.

“Auch in den Gewerken der Filmproduktion also hinter der Kamera, ändern sich die

Zahlen Schritt für Schritt”, betonte MDR- Intendantin Karola Wille. Noch

wichtiger sei aber, dass sich in der modernen Arbeitswelt die Kultur ändere.

MDR-Rundfunkratsvorsitzender Horst Saage dankte für den Bericht: “Bei der

Schaffung einer modernen und leistungsfähigen Organisation ist die berufliche

Gleichstellung von Frauen und Männern ein gewichtiges Thema, mit dem

Innovations- und Qualitätsgewinne verbunden sind. Auch uns ist das Thema

Gleichstellung ein zentrales Anliegen, das wir weiterhin ausdrücklich

unterstützen.”

Spitzenreiter im MDR ist das Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt. Hier herrscht

bereits Geschlechterparität in Führungspositionen.

Die Gleichstellungsbeauftragte Claudia Müller äußerte sich erfreut und stellte

fest: “Auch 2018 wurden die bestehenden Konzepte und Strategien der

Gleichstellung im MDR weiter evaluiert und implementiert.”

So wurde im MDR ein Projekt zur Flexibilisierung der Arbeitswelten aufgesetzt.

Mittlerweile wurden etwa zwei Stellen für Korrespondenten-Büros im Jobsharing

besetzt. Das Thema Gleichstellung und audiovisuelle Diversität spielt auch in

den Angeboten des MDR eine wichtige Rolle – dem dienen beispielsweise Maßnahmen

wie der Aufbau einer Datei mit Expertinnen in Programmen des MDR.

Der Gleichstellungsbericht des MDR wird regelmäßig im Internet veröffentlicht:

www.mdr.de/unternehmen/informationen

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell