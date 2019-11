Greta Thunberg wird immer wieder verspottet

Immer wieder lese ich, wie dieses 16-jährige Mädchen von angeblichen “intelligenten” Menschen kritisiert und verspottet wird, nur weil sie anders ist – weil sie ungewöhnlich auf Menschen wirkt.

Der 73-jährige US-Präsident Donald Trump scheint von Autismus noch nie was gehört zu haben und selbst unsere 65-jährige Bundeskanzlerin “Angela Merkel” vergisst, dass Greta erst 16 Jahre alt ist und mit dem Syndrom Asperger lebt. Merkel meinte, sie sei zwar von der Rede bewegt gewesen, aber es fehlten doch konkrete Vorschläge der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Für sie sei nicht genug deutlich darauf hingewiesen worden: “in welcher Weise Technologie, Innovation gerade im Energiebereich, aber auch im Energieeinsparbereich uns Möglichkeiten eröffnen, die Ziele zu erreichen”.

H A L L O… wir reden/schreiben hier über ein 16-jähriges Mädchen, die noch dazu mit einem Asperger-Syndrom lebt.

Asperger ist eine Autismus-Variante!

Allgemeine Kennzeichen sind: eine qualitative Beeinträchtigung der sozialen Kommunikation und Interaktion, mangelndes Einfühlungsvermögen, sensorische, motorische und sprachliche Eigenarten sowie ausgeprägte Sonderinteressen.

Autistische Kinder (auch Erwachsene) nehmen eher wenig und nur flüchtig Blickkontakt auf und im Alltag ist ein mangelndes Einfühlungsvermögen und Unverständnis für zwischenmenschliche Gefühle auffällig. Menschen mit Asperger-Syndrom sind oft sozial isoliert und ecken aufgrund ihrer Besonderheiten leicht an. Sie werden häufig gehänselt, ausgegrenzt und gemobbt.

Asperger-Menschen scheinen, von außen betrachtet, kaum an ihren Mitmenschen interessiert zu sein, sie haben aber trotzdem oft ein großes Interesse an sozialen Kontakten, wissen aber nicht, wie sie das umsetzen können. Sie haben Schwierigkeiten, die Körpersprache und Mimik anderer zu erkennen.

Während Menschen evolutionsbiologisch als Spezialisten für sozialen Kontakt bezeichnet werden, entwickeln Asperger-Menschen diese Spezialkompetenz nicht oder in unzureichendem Maße. Sie haben oft Spezialinteressen, die in der Sache oder in ihrer Intensität ungewöhnlich erscheinen. Die Interessen liegen oft in naturwissenschaftlichen oder technischen Gebieten, andere Asperger-Menschen beschäftigen sich leidenschaftlich mit Musik oder sind Sammler von ungewöhnlichen Objekten.

Und trotz all dieser Nachteile hat dieses Mädchen

ein stärkeres Umweltbewusstsein entwickelt als ihre Kritiker.

Quelle:

https://www.stern.de/politik/ausland/donald-trump-verspottet-greta-thunberg-8919864.html

https://www.sueddeutsche.de/politik/new-york-merkel-kritisiert-greta-thunberg-1.4615087

Nach heutigem Erkenntnisstand werden mit autistischen Störungen vielschichtige Phänomene beschrieben, welche von Geburt an vorliegen oder in den ersten Lebensjahren auftreten und fortbestehen. Manche Autisten haben eine geistige Behinderung oder erreichen eine normale Intelligenz. Es gibt auch überdurchschnittlich intelligente Autisten. Diese haben eine sogenannte Inselbegabung.

