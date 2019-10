Hardt: Lage in Syrien darf nicht weiter militärisch eskalieren

Chance für diplomatischen Friedensprozess nutzen

Medienberichten zufolge zieht die Türkei Truppen an der Grenze zu

Syrien zusammen und plant ein Eingreifen im kurdisch kontrollierten

Nordosten Syriens. Hierzu erklärt der außenpolitische Sprecher der

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Jürgen Hardt:

„Medienberichte, nach denen ein Eingreifen der türkischen Armee im

Nordosten unmittelbar bevorsteht, geben Anlass zu größter Sorge.

Angesichts der angespannten Situation und anhaltender Kampfhandlungen

in der Region Idlib muss ein weiterer Konfliktherd in Syrien

unbedingt vermieden werden. Ein zusätzliches militärisches Eingreifen

der Türkei auf syrischem Boden birgt das unkalkulierbare Risiko der

weiteren Eskalation. Dies ist weder im Interesse der Türkei noch im

Interesse Europas und der Welt. Denn hierdurch würde sich die

humanitäre Lage weiter verschärfen. Möglicherweise würden noch mehr

Menschen in die Flucht getrieben.

Die Türkei hat berechtigte Sicherheitsinteressen. Immer wieder

wurden Zivilisten ebenso wie militärische Einrichtungen in der Türkei

Opfer terroristischer Angriffe von Seiten kurdischer Zellen.

Hiergegen kann und muss sich der türkische Staat wehren. Aber sein

Verhalten sollte defensiv und verhältnismäßig sein. Ein größerer

Militärschlag gegen kurdische Strukturen im Nordosten Syriens wäre

nicht zu rechtfertigen.

Kurdische Kämpfer haben wesentlich zum erfolgreichen Kampf gegen

das Terrornetzwerk des IS beigetragen. Im Norden Iraks beispielsweise

hat Deutschland sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit

kurdischen Peschmerga-Kämpfern gemacht. Diese Erfolge dürfen nicht

zunichte gemacht werden.

Die gerade erreichte Verständigung über die Besetzung des

Verfassungskomitees für Syrien ist ein wichtiger Erfolg der

internationalen Verhandlungsdiplomatie. Jetzt müssen Fortschritte bei

der politischen Befriedung des Landes im Mittelpunkt stehen. Hierauf

müssen alle Maßnahmen ausgerichtet sein. Neue militärische Schritte

würden den politischen Prozess und damit die nachhaltige Befriedung

Syriens erheblich stören.“

