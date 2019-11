Hays-Studie zum Fachkräftemangel in Deutschland / Fachkräftemangel forciert externe Partnerschaften (FOTO)

Aufgrund des Fachkräftemangels setzen Unternehmen aus Deutschland verstärkt aufexterne Partner. 86 Prozent der befragten Unternehmen halten es demnach fürwichtig, mit Zeitarbeitern und Freiberuflern ihre Aufgaben und Projekteanzugehen.

Zudem geben 83 Prozent an, dass die Erhöhung des Anteils externer

Dienstleistungen über Outsourcing und Werkverträge eine sinnvolle Maßnahme ist.

Dies ergab eine aktuelle empirische Studie des Personaldienstleisters Hays unter

1.000 Führungskräften aus deutschen Unternehmen unterschiedlicher Branchen und

Größen.

Infolgedessen rechnen 58 Prozent der Befragten damit, dass die Inanspruchnahme

externer Leistungen zunehmen wird. Nur fünf Prozent prognostizieren eine

Abnahme. Ähnlich verhält es sich bei den Themen Freiberufler und

Arbeitnehmerüberlassung. Hier sehen 48 Prozent einen steigenden Bedarf, während

neun bzw. elf Prozent von einer abnehmenden Tendenz ausgehen.

Für 59 Prozent der befragten Führungskräfte treiben die zunehmende

Automatisierung und Digitalisierung den Fachkräftemangel weiter an. Dagegen

rechnet nur eine Minderheit (41 Prozent) damit, dass er durch diese

Entwicklungen abebbt. Um ihm zu begegnen, hält es eine breite Mehrheit (90

Prozent) für sinnvoll, dezentrale Arbeitsmöglichkeiten mit einer freien Wahl des

Arbeitsplatzes zu forcieren.

Download der Studie: https://www.hays.de/fachkraeftemangel

