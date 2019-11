Heinrich-Böll-Stiftung und VCD veröffentlichen Mobilitätsatlas: Lebenswerte Städte, gut vernetzte Regionen – die Mobilität von morgen braucht eine Verkehrswende heute

Mobilität für alle Menschen zu ermöglichen, ohne die Umwelt zu

zerstören, das ist in Zeiten der Klimakrise eine gesamtgesellschaftliche

Herausforderung. Damit die Verkehrswende gelingt, braucht es überzeugende

Konzepte, politischen Willen und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Der

Mobilitätsatlas befasst sich mit den zentralen Handlungsfeldern für die

Verkehrswende wie alternative Antriebe, Stärkung des ÖPNV und Vernetzung von

Verkehrsträgern. Der Mobilitätsatlas ist eine gemeinsame Publikation der

Heinrich-Böll-Stiftung und des ökologischen Verkehrsclub VCD. Er wurde heute in

Berlin präsentiert.

Dr. Ellen Ueberschär, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, erläuterte bei der

Vorstellung: “Ein Fünftel der Treibhausgasemissionen in Deutschland kommt aus

dem Verkehrssektor, davon 96 Prozent aus dem Straßenverkehr. Wir brauchen eine

Verkehrswende! Für besseren Klimaschutz benötigen wir einen Mix aus

klimafreundlichen Technologien und Infrastrukturen und geändertem

Nutzungsverhalten. Hierfür muss die Politik Anreize setzen. Moderne Städte

setzen schon heute auf ein intelligent vernetztes öffentliches Verkehrsangebot.

Damit die Menschen das gerne und mehr nutzen, muss die Kapazität erhöht und die

Qualität verbessert werden. Die klassischen Beförderer, Bus und Bahn, werden

nutzungsfreundlicher, wenn sie einfach kombinierbar sind mit Sharing- und

Pooling-Fahrzeugen – oder mit dem guten alten Fahrrad. Zur Wahrheit gehört aber

auch: Wir müssen den Autoverkehr reduzieren – mit klugem Ordnungsrecht und

klaren Preissignalen. Städte müssen lebenswert und nicht nur autogerecht sein.”

Autos nehmen unverhältnismäßig viel Fläche in den Städten ein. Das benachteiligt

andere Verkehrsformen und beeinträchtigt die Lebensqualität im öffentlichen

Raum. Wo heute Autos parken oder fahren, können Grünanlagen, Spielplätze und

Treffpunkte entstehen. Lebenswerte Städte benötigen öffentliche Räume, wo sich

Menschen begegnen und gerne aufhalten.

Kerstin Haarmann, die Bundesvorsitzende des VCD, ergänzte: “Wir müssen unsere

Straßen zurückerobern. Dass jeder ein eigenes, oft viel zu großes Auto besitzt,

das mehr als 23 Stunden am Tag rumsteht und wertvollen Raum blockiert, macht

ökologisch wie ökonomisch keinen Sinn. Wir brauchen mehr und sichere Rad- und

Fußwege, den Umstieg auf kleine Elektroautos, am besten im Sharing-Betrieb, und

einen starken ÖPNV. Multimodale Handy-Apps können einfach und übersichtlich

verschiedene Mobilitätsangebote für eine bestimmte Wegstrecke anzeigen, die

digital gebucht und abgerechnet werden. So sähe eine moderne, umweltschonende

und bezahlbare Mobilität für alle aus.”

In ländlichen Räumen ist die Situation weitaus schwieriger: Hier geht ohne Auto

oftmals nichts. Im kleinstädtischen oder dörflichen Raum ist die Zahl der

Autobesitzer höher als im Bundesdurchschnitt. Für bis zu 70 Prozent aller Wege

wird hier ein Kraftfahrzeug genutzt und damit deutlich häufiger als in

Großstädten.

Dr. Ellen Ueberschär betonte: “Gerade in ländlichen Räumen müssen die

Alternativen zum Auto gestärkt und zum Teil auch erst geschaffen werden. Wer

kein Auto benutzen möchte oder kann, braucht zur Grundversorgung bessere

Verbindungen mit Bus und Bahn sowie umweltfreundliche Mitfahrangebote. Ein

moderner, gut vernetzter und flexibler ÖPNV muss gerade in

infrastrukturschwachen Regionen gezielt politisch gefördert werden. Das ist eine

Mammutaufgabe, die Bund, Länder und Kommunen dringend angehen müssen.

Gleichzeitig müssen die Bedingungen für Elektromobilität verbessert werden.

Neben zielgerichteten Investitionen für den Ausbau öffentlich zugänglicher

Ladesäulen braucht es eine bessere politische Koordination.”

Kerstin Haarmann verwies darauf, dass die Folgekosten des Verkehrs für Mensch

und Umwelt in keiner Rechnung auftauchten, sondern von der Allgemeinheit

getragen werden: “Drei Viertel aller Bürger fühlen sich in ihrem Wohnumfeld von

Lärm belästigt. Lärm und Abgase können krank machen und führen zu tausenden von

vorzeitigen Todesfällen. Die Preise im Verkehr spiegeln nicht die ökologische

Wahrheit wider. Das Verursacherprinzip wird missachtet. Der geplante CO2-Preis

ist viel zu niedrig. Flug- und Straßenverkehr profitieren zudem von

klimaschädlichen Steuerprivilegien und Subventionen in Milliardenhöhe. Aber auch

wer bei Wind und Wetter nur Fahrrad fährt, muss für die Umweltschäden, die

andere verursachen, mitbezahlen. Das ist ungerecht.”

Die Heinrich-Böll-Stiftung und der ökologische Verkehrsclub VCD fordern von der

Politik deshalb, das Klimapaket nachzuschärfen und einen höheren CO2-Preis

anzusetzen, damit die Wende für die Mobilität von morgen heute schon beginnt.

Der Mobilitätsatlas der Heinrich-Böll-Stiftung und des VCD bietet fundiertes

Wissen über die Hintergründe und Auswirkungen des aktuellen Verkehrssystems. Er

richtet sich an ein breites Publikum, ist verständlich geschrieben und enthält

viele Infografiken, die auch einzeln heruntergeladen werden können. Mehr

Informationen auf www.boell.de/mobilitaetstatlas und

www.vcd.org/mobilitaetsatlas

