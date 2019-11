Heveling: Ausschussvorsitzende können abberufen werden

Geschäftsordnungsausschuss trifft Auslegungsentscheidung

Der Geschäftsordnungsausschuss des Deutschen Bundestags hat heute eine

Auslegungsentscheidung zu der Frage getroffen, inwieweit Vorsitzende von

Bundestagsausschüssen von ihrem Amt entbunden werden können. Hierzu erklärt der

Justitiar der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ansgar Heveling:

“Nach der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags ist der

Geschäftsordnungsausschuss für Auslegungen dieser Art vorrangig zuständig.

Festzustellen war zunächst, dass die Ausschussvorsitzenden gemäß §58 GO BT nicht

ausdrücklich für die Dauer der Wahlperiode gewählt werden, anders als die

Mitglieder des Präsidiums (§2 Abs. 1 S. 1 GO BT).

Die Fraktionen benennen die Ausschussmitglieder und sind frei darin, im Laufe

der Wahlperiode Veränderungen vorzunehmen. Die Fraktionen stehen damit in der

parlamentarischen Verantwortung für das Handeln ihrer Ausschussvorsitzenden. Sie

können ihre Ausschussvorsitzenden jederzeit zurückziehen.

Auch eine Abberufung durch den Ausschuss ist grundsätzlich möglich. Dies folgt

aus den Grundsätzen der Aufgaben und der Rechtsstellung der Vorsitzenden. Die

gleichnamigen Leitlinien des Geschäftsordnungsausschusses

(Auslegungsentscheidung 14/1 vom 18.03.1999) legen fest, dass den Vorsitzenden

in besonderer Weise eine faire Zusammenarbeit mit den Fraktionen im Ausschuss

obliegt. Ausschussvorsitzende sollen zudem in der Lage sein, in Konfliktfällen

mit den Obleuten der Fraktionen eine Verständigung unter den

Ausschussmitgliedern herbeizuführen. Die Obleute sollen wiederum in der Lage

sein, den Ausschussvorsitzenden bei der Leitung der Ausschussgeschäfte zu

beraten.

Sieht der Ausschuss keine Möglichkeit der Zusammenarbeit mehr, ist zur

Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Ausschusses eine Reaktionsmöglichkeit

geschäftsordnungsrechtlich möglich. Sie kann in der Abberufung eines

Ausschussvorsitzenden durch den Ausschuss bestehen. Das Recht der jeweiligen

Fraktion, den Ausschussvorsitzenden zu stellen, ist davon nicht betroffen.”

