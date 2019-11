Im Würgegriff der politischen Parteien – gesellschaftskritisches Buch beschäftigt sich mit dem Parteiensystem

Deutschland ist bekannterweise eine Parteiendemokratie. Diese fällen aber nicht immer die besten Entscheidungen für das Land. Laut Michael Ghanem üben die politischen Parteien heute mehr Rechte aus, als ihnen laut Verfassung zustehen. Die Parteien haben sich in allen Bereichen des deutschen Lebens eingenistet und die Bürger befinden sich regelrecht in ihrem Würgegriff. Deutschland hat nach China mit über 2.500 gewählten Abgeordneten die zweithöchste Abgeordnetenzahl der Welt. Die Parteien sind laut Michael Ghanem mehr mit sich selbst und ihrem vermeintlichen Machterhalt, als mit den drängenden Fragen der Gesellschaft beschäftigt. Dies führt dazu, dass viele der Bürger sich abwenden und in eine innere Emigration gehen oder sich extremen politischen Organisationen zuwenden.

Der Anteil der Nichtwähler nimmt weiter zu, was laut “Im Würgegriff der politischen Parteien” von Michael Ghanem ebenfalls ein Ausdruck der Ablehnung der existierenden Parteien ist. Der Autor erklärt in seinem Buch “Im Würgegriff der politischen Parteien”, dass ein bürgerliches Engagement dadurch mehr als behindert wird, aber dieses in der heutigen Zeit mehr denn je erforderlich ist, um den Gefahren durch Populismus und Rechtsextremismus zu begegnen. Michael Ghanem will seine Leser zum Nachdenken anregen und die Gesellschaft dazu motivieren, sich aus dem Würgegriff der Parteien zu befreien.

“Im Würgegriff der politischen Parteien” von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-7931-0 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

