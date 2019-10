Im Würgegriff von Bevölkerungsbombe – Armut – Ernährung: gesellschaftskritische Gedanken

Weltbevölkerung, Armut und Ernährung sind Überlebensfragen für die gesamte Menschheit. Michael Ghanem macht in seinem neuen Buch „Im Würgegriff von Bevölkerungsbombe – Armut – Ernährung“ darauf aufmerksam, dass gerade diese Themen in der Politik und in den Medien nicht die Rolle und Aufmerksamkeit, die angemessen wäre, erhalten. Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung hat aus deutscher Sicht laut Ghanem zwei Aspekte: Erstens, die Tatsache, dass die deutsche Bevölkerung schrumpft und der Anteil der älteren Generation immer größer wird. Und zweitens, dass die Bevölkerung der Welt in einem derart erheblichen Maß wächst, dass die Fachleute und Denkfabriken von einer –Bevölkerungsbombe– sprechen. Als Konsequenz drohen Bürgerkriege, vor allem wegen der Verteilung der Ressourcen. Es kann aber auch zu massenhaften und ungesteuerten Völkerwanderungen von Süden nach Norden, von Osten nach Westen kommen – unabhängig davon, ob die Völker der reichen Länder es wollen oder nicht.

Es ist laut dem gesellschaftskritischen Buch „Im Würgegriff von Bevölkerungsbombe – Armut – Ernährung“ von Michael Ghanem fünf nach zwölf für eine internationale Bevölkerungspolitik, die erforderliche und wirksame Maßnahmen ergreift, um die zukünftigen Migrationsströme zu steuern. Im Stil seiner vorherigen Buchreihe „Deutschlands verlorene 13 Jahre“ beschäftigt sich Michael Ghanem erneut mit den Missständen in Deutschland. Im aktuellen Buch steht der Blick darauf im Mittelpunkt, wie sich die Entwicklungen auf der gesamten Welt auf Deutschland auswirken könnten, wenn sich an den aktuellen Zuständen nichts ändert.

„Im Würgegriff von Bevölkerungsbombe – Armut – Ernährung“ von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-7833-7 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de