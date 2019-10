Immobilienbranche bietet attraktive Berufsbilder

Der Immobilienboom in Deutschland ist

ungebrochen. Die gesamte Branche freut sich über Rekordeinnahmen:

2017 machten alleine Immobilienmakler einen Rekordumsatz von 8,5

Millionen Euro. Auch Verwalter, Gutachter und immobiliennahe

Dienstleister profitieren vom positiven Trend.

Die Einführung des Bestellerprinzips hatte 2015 für große Unruhe

in der Immobilienbranche gesorgt. Seitdem gilt: Wer bei der

Vermietung von Immobilien einen Makler beauftragt, muss ihn bezahlen

– in der Regel der Vermieter. Zuvor mussten meist Mieter die Kosten

übernehmen. Viele Branchenteilnehmer befürchteten, dass ihre

Geschäfte in Zukunft deutlich schlechter laufen würden. Doch die

Marktentwicklung zeigt seitdem in eine ganz andere Richtung. Laut

aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes haben Immobilienmakler

2017 in Deutschland einen Umsatz von knapp 8,5 Milliarden Euro

erzielt – ein Rekordergebnis. 2010 lag der Umsatz der Branche noch

bei 4,4 Milliarden Euro.

Die Rekordumsätze der Immobilienmakler stehen repräsentativ für

die gesamte Branche. Auch Hausverwaltungen und immobiliennahe

Dienstleister steigerten in den letzten Jahren massiv ihren Umsatz

und die Mitarbeiterzahlen. Hausverwaltungen machten im Jahr 2010 fast

6,5 Milliarden Euro Umsatz, im Jahr 2017 waren es mehr als elf

Milliarden Euro. Der Umsatz mit dem Kauf und Verkauf eigener

Immobilien verdoppelte sich im selben Zeitraum von rund vier

Milliarden Euro auf 8,8 Milliarden Euro.

Insgesamt wirkt sich der Boom der Immobilienbranche auch stark auf

die Beschäftigtenzahlen aus. Die Zahl der Makler erhöhte sich

zwischen 2010 und 2017 von rund 44.600 auf mehr als 70.000. In der

Verwaltung stieg die Zahl der Beschäftigten laut Statistischem

Bundesamt von rund 67.400 auf 112.400, im Handel mit Wohnungen von

knapp 9500 auf mehr als 17.000.

Immobilienbranche: Gute Zukunftsaussichten und attraktive Jobs

Das schnelle Wachstum in der Immobilienbranche bringt auch

Probleme mit sich. Immer mehr Unternehmen sehen den Fachkräftemangel

als größtes Risiko für den zukünftigen Wachstum. Während früher bei

Stellenausschreibungen stapelweise Bewerbungen auf den Tischen der

Personalabteilungen landeten, müssen heute immer mehr Unternehmen

professionelle Agenturen mit der Suche nach geeigneten Mitarbeitern

beauftragen. Vor allem Führungskräfte und Spezialisten werden von

vielen Firmen hofiert und erhalten häufig Jobangebote von der

Konkurrenz.

Viele Immobilien- und Maklerunternehmen reagieren auf den

verstärkten Wettbewerb um gute Mitarbeiter mit einer Verbesserung der

ohnehin guten Arbeitsbedingungen in der Branche. „Neben hohen Löhnen

sind Mitarbeitern auch Wertschätzung, Arbeitsklima und ein

interessantes Aufgabengebiet wichtig“, erklärt Andre Heid,

Geschäftsführer der auf Immobilienbewertungen spezialisierten Heid

Immobilien GmbH.

Für den Nachwuchs bietet die Branche nicht nur gute Zukunfts- und

Verdienstmöglichkeiten, sondern auch eine Vielzahl interessanter

Berufsbilder. Neben den traditionellen Berufen als Immobilienmakler

oder -werwalter gäbe es auch viele hochspezialisierte Dienstleister

mit sehr interessanten Tätigkeitsfeldern in der Immobilienbranche,

erklärt Andre Heid. Sein Unternehmen, die Heid Immobilien GmbH, ist

auf Immobilienbewertungen und Verkehrswertgutachten spezialisiert.

Als Gutachter werden die Immobilienexperten häufig vor spannende

Aufgaben gestellt. Die Bewertung von Wohnimmobilien, Grundstücken,

Gewerbeimmobilien, aber auch Sonderimmobilien, wie Hotels,

Krankenhäuser oder Einkaufszentren erfordern nicht nur eine hohe

Expertise, sondern ist auch für die Gutachter teils ein

herausforderndes Projekt. „Als zertifizierte Sachverständige und

Gutachter beraten wir unsere Kunden professionell und unabhängig zu

allen Immobilienfragen“, sagt Immobilienprofi Andre Heid.

Mittelständische Unternehmen bieten Top-Arbeitsplätze

Neben praktischen Dingen, wie Lohn, Urlaub oder Dienstwagen, legen

viele Mitarbeiter einen hohen Wert auf zwischenmenschliche Aspekte.

Die mittelständisch geprägte Immobilienwirtschaft kann in diesen

Bereichen häufig beim Nachwuchs punkten. Dennoch zieht es nach einer

Studie des Beratungsunternehmens Deloitte junge Menschen bevorzugt zu

großen und bekannten Unternehmen. Die Immobilienbranche bildet

hierbei keine Ausnahme.

Die Problematik verschärft sich durch teils stark abweichende

Vorstellungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Aus einer

bundesweiten Studie der Haufe Group zum Thema Onboarding geht hervor,

dass ein Drittel aller neuen Mitarbeiter in der Immobilienbranche

während der Probezeit ausscheidet. Ungefähr die Hälfte der befragten

Unternehmen gab zudem an, Probleme bei der Integration neuer

Mitarbeiter zu haben.

Um Frust und hohe Kosten zu vermeiden sollten Unternehmen

gegenüber neuen Arbeitnehmern vor allem transparent kommunizieren und

ein realistisches Bild von der Arbeitsumgebung vermitteln, einen

modernen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen sowie flexible

Arbeitszeitmodelle anbieten. Auch die IT-Infrastruktur sollte

aktuellen Standards entsprechen. „Mit einer modernen, technischen

Ausstattung steigen nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit, sondern

lassen sich auch viele alltägliche Arbeitsprozesse schneller und

effizienter gestalten“, sagt Andre Heid, Geschäftsführer der Heid

Immobilien GmbH.

