Inklusion im Betrieb – der Ton macht die Musik

Das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) am Institut der

deutschen Wirtschaft (IW) veröffentlicht gemeinsam mit der Aktion Mensch e. V.

den Ratgeber “Inklusion im Betrieb”. Ziel des Kooperationsprojektes ist es,

Vorbehalte bei Personalentscheidern abzubauen und Unternehmen im gesamten

Beschäftigungsprozess von Menschen mit Behinderung zu unterstützen. So fehlt es

häufig an Informationen zu Hilfestellungen im täglichen Miteinander oder

Fördermöglichkeiten. Einen besonderen Schwerpunkt setzt die Informationsreihe

deshalb auf das Thema “Kommunikation”.

Die Anzahl von Menschen mit Schwerbehinderung im erwerbsfähigen Alter steigt.

Bereits 2017 lebten insgesamt 3,3 Mio. in Deutschland (Quelle Destatis). Viele

dieser Menschen möchten weiterhin am Berufsleben teilhaben. Gerade in Zeiten des

Fachkräftemangels sollte dieses Beschäftigungspotenzial von Unternehmen gesehen

werden. Mit dem aktuellen Wegweiser “Inklusion im Betrieb” räumt das KOFA

deshalb gemeinschaftlich mit der Aktion Mensch mit Vorbehalten auf

Personaletagen auf.

“Das Thema Behinderung wirft bei Personalverantwortlichen immer noch viele

Fragen auf. Einer grundlegenden Bereitschaft, Menschen mit Behinderung

einzustellen, steht eine weit verbreitete Unsicherheit gegenüber, wie man den

besonderen Bedürfnissen der potenziellen Mitarbeitenden im betrieblichen Alltag

gerecht werden kann. In unserem Wegweiser haben wir viele Informationen

zusammengetragen, um mit der richtigen Form der Kommunikation neuen

Teammitgliedern angemessenen zu begegnen. Wie überall im Leben gilt – der Ton

macht die Musik”, sagt Christoph Metzler vom Kompetenzzentrum

Fachkräftesicherung.

Mit Checklisten, Grafiken, Übersichten und Leitfäden werden Unternehmen und

Personalverantwortliche mit dem nötigen Werkzeug ausgerüstet, damit die

Zusammenarbeit mit Mitarbeitern mit Behinderung im Betriebsalltag gut

funktioniert. So erhalten Interessierte neben einer Orientierungshilfe zu

verschiedenen Behinderungsformen eine Kontaktgrafik, wie ein Erstkontakt zu

Fachkräften mit Behinderung schnell realisiert werden kann. Eine Checkliste zur

Gestaltung des Bewerbungsprozesses und eine sogenannte Onboarding-Tabelle mit

Hinweisen zu den ersten Arbeitstagen eines neuen Teammitglieds im Betrieb

gehören ebenfalls zum Portfolio.

“Wir müssen Arbeitgeber davon überzeugen, dass ein Mensch mit Behinderung keine

Last, sondern ein Potenzial für jede Firma ist,” so Armin von Buttlar, Vorstand

der Aktion Mensch. Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sind

Menschen mit Behinderung noch seltener Teil des Teams als in großen Unternehmen.

Im Arbeitsalltag steht dort häufig die Kundenorientierung im Vordergrund und

vermeintlich aufwendige Personalarbeit wird nicht immer angegangen. Stattdessen

zahlen KMU vermehrt die sogenannte Ausgleichsabgabe. Diese müssen Betriebe

entrichten, wenn sie über mindestens 20 Arbeitsplätze verfügen und von diesen

weniger als fünf Prozent mit schwerbehinderten Beschäftigten besetzt haben. Je

nachdem, wie stark ein Betrieb diese Quote unterschreitet, werden zwischen 125

und 320 Euro pro Monat und unbesetztem Platz fällig. Mit dem Wegweiser

“Inklusion im Betrieb” sind für KMU viele wichtige Informationen schnell und

zuverlässig verfügbar, so dass die Entscheidung für Inklusion künftig leichter

getroffen werden kann.

Der Wegweiser “Inklusion im Betrieb” steht unter www.kofa.de/inklusion kostenlos

zum Download zur Verfügung.

Über das KOFA: Das Projekt KOFA (Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung) des

Instituts der deutschen Wirtschaft startete im Mai 2011 und wird durch das

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. Der Fokus des

Projektes liegt in der Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

bei der Fachkräftesicherung und der Gestaltung ihrer Personalarbeit. Das KOFA

bietet auf seiner Homepage www.kofa.de konkrete Handlungsempfehlungen und

Praxisbeispiele.

Über die Aktion Mensch:

Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private Förderorganisation im sozialen

Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als 4

Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist,

die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu

verbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu

fördern. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch

jeden Monat bis zu 1.000 Projekte. Möglich machen dies rund vier Millionen

Lotterieteilnehmer. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas,

Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi

Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch.

Pressekontakt:

Melanie Behrendt, 0221/4981702, behrendt@iwkoeln.de

Original-Content von: Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V., übermittelt durch news aktuell