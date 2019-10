Interaktives Zeitzeugnis erstmals in deutscher Sprache / USC Shoah Foundation und Stiftung EVZ starten gemeinsam deutschsprachigen Betatest von Dimensions in Testimony (FOTO)

Die USC Shoah Foundation – The Institute for Visual Historyand Education gab heute bekannt, sie werde in Kürze die ersten deutschsprachigenExponate aus ihrer renommierten Reihe Interaktiver Zeitzeugnisse, Dimensions inTestimony, der Öffentlichkeit vorstellen. Das erste Exponat zeigt dieAuschwitz-Überlebende und namhafte Cellistin Anita Lasker-Wallfisch und wirddemnächst an mehreren deutschen Institutionen getestet. Es wird während derJüdischen Kulturwochen im November im Kulturzentrum der Jüdischen Gemeinde inFrankfurt kurzzeitig für Schulklassen verfügbar sein. Das Programm geht 2020 anzwei ausgewählten Standorten in Deutschland in die umfassende Betatestphase.

Diese Initiative wird von der Stiftung “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”

(EVZ) gefördert. Die Stiftung EVZ setzt sich für die Förderung der

Menschenrechte und der Völkerverständigung ein und widmete sich bis 2007 der

finanziellen Entschädigung von Opfern des nationalsozialistischen Unrechts.

“MEMO, unsere Umfrage zur Erinnerungskultur in Deutschland, hat gezeigt, dass

die junge Generation immer mehr Informationen über den Holocaust aus dem

Internet bezieht, diesen Quellen aber nicht traut”, so Andreas Eberhardt,

Vorstandsvorsitzender der Stiftung EVZ. “Wir sehen daher die Notwendigkeit,

verstärkt digitale Angebote zu unterstützen, um diese Lücke zu schließen. Es

liegt in unserer Verantwortung, die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten,

weshalb wir sehr stolz darauf sind, an den Bemühungen um die erste interaktive

Biografie in deutscher Sprache mitwirken zu können.”

Dimensions in Testimony ist eine neue Art zu interagieren, zu lernen und

erschütternde Geschichten aus dem Holocaust zu hören”, so Stephen D. Smith,

Finci-Viterbi Executive Director der USC Shoah Foundation. “Anita erzählt ihre

Geschichte sehr sachlich und beschönigt nichts von dem, was ihr, ihrer Familie

und den Jüdinnen und Juden allgemein widerfahren ist. Aber sie setzt ihre

überzeugende Stimme auch dafür ein, Hoffnung und Bildung zu fördern und Hass

jeder Form anzuprangern.”

Bislang haben sich 22 Überlebende von Völkermorden an Dimensions in Testimony

beteiligt – einem äußerst aufwendigen Verfahren. Die Befragten sitzen dabei

jeweils in einer Greenscreen-Umgebung vor mehreren Kameras und einem Mikrofon

und beantworten bis zu 2.000 Fragen zu ihrer Lebensgeschichte. So entsteht eine

Datenbank aus Antworten, die durch mündlich gestellte Fragen des Endnutzers

abgerufen werden können.

Lasker-Wallfischs Interaktives Zeugnis wurde im Frühjahr 2019 in London, wo sie

heute lebt, aufgenommen.

Dimensions in Testimony ist eine Initiative der USC Shoah Foundation mit dem

Ziel, Zeitzeugnisse aufzuzeichnen und in einer Form zu präsentieren, die die

Bedeutung des Dialogs zwischen Überlebenden des Holocaust und Lernenden

hervorhebt und dies auch weit in die Zukunft hinein ermöglicht. Dimensions in

Testimony hat das Konzept der Oral History revolutioniert und ermöglicht durch

die Integration moderner Verfahren aus der Filmproduktion, spezieller

Display-Technologien und Zukunftstechnologien zur Verarbeitung natürlicher

Sprache ein einzigartiges, sehr persönliches Erlebnis. Jedes eigens

aufgezeichnete Interview erlaubt es den Zuschauern, den Überlebenden Fragen zu

ihren Lebenserfahrungen zu stellen und deren Antworten in lebensechten

Gesprächen in Echtzeit zu hören. Fragen werden ganz natürlich beantwortet, als

wäre der Überlebende im selben Raum; künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass

die Technologie immer besser wird, je mehr Fragen gestellt werden.

Über Anita Lasker-Wallfisch

Anita Lasker-Wallfisch wurde am 17. Juli 1925 in Breslau, damals Deutschland,

geboren und ist in Deutschland und namentlich an deutschen Schulen für ihre

Berichte weithin bekannt. Ihre Erfahrung als Cellistin im Mädchenorchester von

Auschwitz und später als Mitbegründerin des English Chamber Orchestra bietet

eine einzigartige Perspektive. Als prominente Vertreterin der deutschen

Überlebenden wurde sie eingeladen, im Jahr 2018 zum Internationalen Tag des

Gedenkens an die Opfer des Holocaust vor dem Deutschen Bundestag zu sprechen.

Über die USC Shoah Foundation

Mit ihrem Visual-History-Archiv, das mehr als 55.000 Videoaufnahmen von

Zeitzeugen umfasst, dem preisgekrönten IWitness Education-Programm und der

Forschungsarbeit des Center for Advanced Genocide Research fördert die USC Shoah

Foundation – The Institute for Visual History and Education Empathie,

Verständnis und Respekt. Die interaktive Software, die Forschungsarbeiten und

Materialien der USC Shoah Foundation werden weltweit in Museen und Universitäten

genutzt, von Regierungschefs und NGOs zitiert und in Klassenzimmern auf der

ganzen Welt im Unterricht eingesetzt. Die USC Shoah Foundation erreicht seit

nunmehr weit über zwanzig Jahren Millionen Menschen auf sechs Kontinenten von

ihrem Sitz am Dornsife College of Letters, Arts and Sciences an der University

of Southern California aus.

Über die Stiftung EVZ

Die Stiftung EVZ wurde im Jahr 2000 gegründet, um Zwangsarbeiterinnen und

Zwangsarbeiter während der Zeit des Nationalsozialismus zu entschädigen. Seit

2001 leistet die Stiftung EVZ zudem humanitäre Hilfe für Überlebende, fördert

die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und stärkt zivilgesellschaftliches

Engagement in Mittel- und Osteuropa. www.stiftung-evz.de

