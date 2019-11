Journalistenpreis Humanitäre Hilfe: Start der Ausschreibung / “Aktion Deutschland Hilft” würdigt innovativen humanitären Journalismus und vergibt Recherchestipendien in Hilfsprojekte (FOTO)

Die bundesweite Ausschreibung für den “Journalistenpreis Humanitäre Hilfe” hatbegonnen. Journalistinnen und Journalisten zwischen 21 und 35 Jahren können sichab sofort auf Reisestipendien für die Entwicklung innovativer journalistischerArbeiten zu humanitärer Hilfe unterwww.aktion-deutschland-hilft.de/journalistenpreis bewerben.

Der “Journalistenpreis Humanitäre Hilfe” wird in diesem Jahr in zwei Kategorien

vergeben. Neu ist die Kategorie “Published Work”. Eingereicht werden dafür

innovative Arbeiten zu humanitärem Journalismus, die zwischen dem 1. Januar 2018

und dem 31. Juli 2020 erstpubliziert wurden. Die Einreichungsfrist endet am 31.

Juli 2020. Die weitere Kategorie ist “Research & Work”. Innerhalb dieser

Kategorie wird ein Preisträger unter ausgewählten Journalistinnen und

Journalisten ermittelt, welche innerhalb eines Recherchestipendiums

journalistische Arbeiten in humanitären Hilfsprojekten entwickeln und

einreichen. Die Bewerbungsfrist für die Recherchestipendien endet am 5. Januar

2020. Über eine mögliche Nominierung werden Journalistinnen und Journalisten

Ende Januar 2020 informiert. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase finden die

individuellen sieben- bis zehntägigen Reisen zwischen April und Juli 2020 statt.

Darüber hinaus wird in der Kategorie “Research & Work” ein Publikumspreis

vergeben, mit dem die Öffentlichkeit einen Favoriten bestimmt.

“Humanitärer Journalismus trägt maßgeblich dazu bei, dass die Öffentlichkeit

über humanitäre Krisen, das Leid, Leben und die Hoffnung der Menschen, die davon

betroffen sind, informiert wird”, sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender

Vorstand von “Aktion Deutschland Hilft”. “Wir möchten deshalb journalistische

Arbeiten auszeichnen, die in Zeiten großer Informationsfluten neue Wege finden,

mit Texten und Inhalten zu humanitärer Hilfe zu arbeiten. Besonders die

Recherchestipendien ermöglichen jungen Journalisten den Zugang zu Hilfsprojekten

und die Chance zu sehen und besser zu verstehen, wie humanitäre Hilfe

funktioniert.”

Die Jury des “Journalistenpreises Humanitäre Hilfe” bilden fünf Experten aus

Journalismus und humanitärer Hilfe: Marion Dilg (Online-Redakteurin

Südwestrundfunk), Henriette Löwisch (Leiterin Deutsche Journalistenschule), Jörg

Sadrozinski (Journalist und Dozent), Volker Schwenck (Journalist

ARD-Hauptstadtstudio) sowie Ralf Südhoff (Direktor Centre for Humanitarian

Action).

Der “Journalistenpreis Humanitäre Hilfe” wird erneut durch die Canon Deutschland

GmbH unterstützt. Das Unternehmen stiftet hochwertiges Kameraequipment als

Sachpreis für die Preisträger beider Kategorien sowie den Publikumspreis. Zudem

stellt Canon den Reisestipendiaten eine technische Ausrüstung zur Erstellung der

multimedialen Beiträge zur Verfügung.

Mit dem Preis würdigt das Bündnis “Aktion Deutschland Hilft” mit finanzieller

Unterstützung des Auswärtigen Amts seit 2015 journalistische Arbeiten, die neue

Wege der Berichterstattung zu humanitärer Hilfe aufzeigen. Ziel ist die

Förderung eines humanitären Journalismus in Deutschland. Weitere Informationen

zum “Journalistenpreis Humanitäre Hilfe” finden Sie unter:

www.aktion-deutschland-hilft.de/journalistenpreis.

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

“Aktion Deutschland Hilft” ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen

Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um

schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen

ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die

bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen

Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen

Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat

zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall

auf. www.aktion-deutschland-hilft.de

