junge Welt: Westen aus dem Spiel/ Russisch-türkische Vereinbarung zu Syrien

jW-Kommentar von Jörg Kronauer

»Historisch« ist sie genannt worden, die Vereinbarung über

Nordsyrien, auf die sich die Präsidenten Russlands und der Türkei am

Dienstag nach langwierigen Verhandlungen geeinigt haben. »Historisch«

ist ein höchst anspruchsvoller Begriff. In diesem Fall könnte sein

Gebrauch sich aber als gerechtfertigt erweisen – aus mehreren

Gründen.

Anfang Oktober konnte man US-amerikanische und türkische Soldaten

gemeinsam in Nordsyrien patrouillieren sehen. Ihr Ziel: den Abzug der

YPG aus dem Grenzgebiet zu erzwingen. Alles schien irgendwie

vertraut: Im Fall der Fälle regelten die USA in Nah- und Mittelost

die Dinge. Dann gab US-Präsident Donald Trump mit seiner

Entscheidung, die US-Truppen aus dem Gebiet abzuziehen, grünes Licht

für die türkische Invasion, die Washington anschließend nur noch für

einige wenige Tage bremsen konnte. Seine nächste Vereinbarung über

Nordsyrien hat Ankara nun nicht mehr mit den USA, sondern mit Moskau

getroffen. Gelingt es, sie umzusetzen, dann patrouillieren Ende

Oktober nicht mehr US-Soldaten, sondern russische Militärs gemeinsam

mit türkischen im syrisch-türkischen Grenzgebiet. Die überkommene

westliche Hegemonie in Nah- und Mittelost erhielte den nächsten

dicken Riss.

Vor dem Ende steht wohl auch der syrisch-kurdische Versuch, mitten

in den mörderischen Wirren des Syrien-Kriegs ein eigenständiges,

fortschrittliches Gemeinwesen aufzubauen. Den Todesstoß haben ihm die

Vereinigten Staaten versetzt, die die YPG, die sie als Hilfstruppen

im Kampf gegen den IS genutzt hatten, umstandslos fallenließen. Häme

ist fehl am Platz. Sicherlich ist es ein Fehler gewesen, sich auf die

USA zu verlassen und sich damit zugleich zum Instrument einer

Teile-und-herrsche-Politik zu machen, die missliebige Staaten, wenn

sie deren Regierungen nicht stürzen kann, gerne zerschlägt. Nur: Gab

es in den furchtbaren Schlachten, eingekeilt zwischen der Türkei und

dem IS, überhaupt eine andere Wahl? Andererseits hat Moskau Ankara

jetzt die Anerkennung der syrischen Souveränität und territorialen

Integrität abgetrotzt. Gelingt es, dies durchzusetzen, dann wäre

nicht nur der türkische Vertreibungsfeldzug gegen Syriens Kurden

gestoppt; die Türkei müsste früher oder später auch ihr

De-facto-Protektorat westlich des Euphrat aufgeben und aus Afrin

abziehen. Es gäbe Chancen, den antikurdischen Terror dort zu beenden.

Gäbe die Situation der syrischen Kurden den Stoff für eine

klassische Tragödie, so liefert Berlin Material für eine Farce. Am

Montag verkündete Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer

noch, sie wolle europäische Truppen in Nordsyrien stationieren, um

dort eine »Schutzzone« zu errichten. Nachdem Moskau und Ankara nun

Rahmenbedingungen gesetzt haben, ist aus der Regierung zu hören, man

habe vielleicht doch kein Interesse; wichtiger als der angebliche

Schutz sei es, keine Hilfestellung bei einer Ordnung Syriens unter

Führung Moskaus zu leisten. Die vorgeschützte westliche Humanität ist

eben – wie immer – nur Mittel zum Zweck.

Pressekontakt:

junge Welt

Redaktion

Telefon: 030 / 53 63 55-0

redaktion@jungewelt.de

Original-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuell