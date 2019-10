Kein bisschen angestaubt: Sicherheitsbeauftragte werden heute genauso gebraucht wie vor 100 Jahren / Rundes Jubiläum für wichtige Akteure im Arbeitsschutz

Seit einhundert Jahren gibt es in deutschen

Betrieben die „Sicherheitsbeauftragten“, die sich um Sicherheit und

Gesundheit bei der Arbeit kümmern. Am 20. Oktober 1919 beschloss der

Verband der Deutschen Berufsgenossenschaften in allen größeren

Betrieben dieses neue Ehrenamt einzuführen – damals hieß es noch

Unfallvertrauensmann.

Hintergrund dieser Neuerung war die hohe Zahl der Arbeitsunfälle

in jener Zeit. Das Jahr 1917 brachte einen traurigen Rekord: 7904

tödliche Arbeitsunfälle wurden aus deutschen Betrieben gemeldet – so

viele wie nie zuvor und danach. Wie konnte die Unfallgefahr gemindert

werden? Die bereits bestsehenden Kontrollen reichten offenbar nicht

aus.

Die Beschäftigten eines Betriebes sollten deshalb eine

„Vertrauensperson“ wählen, die „sich von dem Vorhandensein und der

ordnungsgemäßen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzvorrichtung

fortlaufend zu überzeugen, vorgefundene Mängel dem Betriebsleiter zu

melden, aufgrund ihrer Erfahrungen und Beobachtungen selbst

Vorschläge zur Verbesserung der Schutzvorrichtungen zu machen, auch

das Interesse ihrer Arbeitsgenossen für den Unfallschutz zu wecken,

sowie den mit der Überwachung betrauten staatlichen oder

berufsgenossenschaftlichen Aufsichtsbeamten bei

Betriebsbesichtigungen zu begleiten“ (*) habe.

Diese –Vertrauensperson–, die im Betrieb Ansprechpartner ist für

alle Fragen von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, gibt es bis

heute. Hat ein Unternehmen mehr als 20 Beschäftigte, sind

Unternehmerinnen und Unternehmer dazu verpflichtet,

Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. „Aktuell leisten 670.000

Sicherheitsbeauftragte ihren Beitrag zum Arbeitsschutz in

Deutschland“, sagt Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV): „Sie verankern

Sicherheit und Gesundheit im Betrieb und sind Seismographen für

Probleme oder akut auftretende Gefährdungen. Das macht ihre Arbeit so

wertvoll für den Arbeitsschutz. Wir freuen uns deshalb, dass so viele

Sicherheitsbeauftragte an unseren Fortbildungen teilnehmen.“

Das Aufgabenspektrum der Sicherheitsbeauftragten hat sich in den

letzten 100 Jahren allerdings stark gewandelt – so wie die

Arbeitswelt selbst. Stand im Jahr 1919 noch die praktische

Unfallverhütung im Mittelpunkt, gewinnen heute Fragen von

Gesundheitsschutz und der Verhütung von arbeitsbedingten

Gesundheitsgefahren an Bedeutung. Neben der fachlichen Qualifikation

werden methodische und soziale Kompetenzen immer wichtiger. Aus dem

Sicherheitsbeauftragten ist ein Beauftragter oder eine Beauftragte

für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit geworden.

Geblieben ist bei allem Wandel die besondere Qualität dieses

Amtes: Die Sicherheitsbeauftragten sind ansprechbar für Kolleginnen

und Kollegen, sie können unmittelbar auf Mängel hinweisen und ihre

Ideen für mögliche Verbesserungen einbringen. Für Sicherheit und

Gesundheit im Betrieb sind sie – auch heute – unverzichtbar.

