KEIN OPFER MEHR! – Vom Opfer zum wehrhaften und mündigen Bürger mit Hilfe des Polizeibeamten a.D. Scherer

Der Autor des Buches „KEIN OPFER MEHR!“, Jürgen Scherer, ist ein Polizeibeamter a.D. und ein Praxis-Sicherheitsexperte, der auf 30 Jahre Berufserfahrung zurückblickt. Scherer hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen in ihrem Leben nicht mehr in die Rolle eines Opfers zu geraten. Er hat in seiner Berufslaufbahn immer wieder schreckliche Verbrechen gesehen und gelernt, wie und warum diese geschehen, aber vor allem auch, was man tun kann, um diese zu vermeiden und nicht selbst zu einem Opfer zu werden.

Sein Buch „KEIN OPFER MEHR!“ hat das Ziel, Sie davor zu bewahren, Opfer von Straftaten zu werden. Scherer vermittel bereits im ersten Band viele detaillierte und oft faszinierende Informationen. Mit seinem Grundlagenbuch „KEIN OPFER MEHR!“ liefert er eine Reihe – bestehend aus drei unabhängigen Bänden mit 14 extrem wichtigen Kapitel, über 1000 Seiten, fundiertes Praxiswissen aus über 30 Jahren Berufserfahrung, für ihr Leben, ihren Schutz und ihre Sicherheit! Das Buch beinhaltet viele Fallbeispiele sowie Praxisbeispiele aus dem Berufsalltag des Autors. Darüber hinaus vermittelt Scherer darin umfassendes Hintergrundwissen zum Thema Verbrechen und Sicherheit.

Erfahren Sie in „KEIN OPFER MEHR!“ von Jürgen Scherer mehr über die unterschiedlichsten Straftaten. Im ersten Kapitel geht es etwa um das Thema „K.O.-Tropfen“. Der Autor erklärt, wie diese verwendet werden, wer die häufigsten Opfer sind und warum es nicht genug ist, einfach nur keine offenen Getränke von Fremden zu akzeptieren. Scherers Buch ist ein idealer Begleiter für alle, die sich sicherer fühlen möchten, denn oft kann ein wenig Hintergrundwissen einen riesigen Unterschied machen. Greifen Sie zum „wichtigsten Buch Deutschlands“, was Ihre Sicherheit angeht!

„KEIN OPFER MEHR!" von Jürgen Scherer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-3383-5 zu bestellen.

