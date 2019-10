»KINDERRECHTE (BE)TREFFEN POLITIK« – Landespolitisches Frühstück in der Botschaft für Kinder mit Stephan von Dassel, Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte am 7. Oktober 2019 (FOTO)

Zum landespolitischen Frühstück am 7. Oktober in der Botschaft fürKinder des SOS Kinderdorf Berlin stellt sich der Bezirksbürgermeistervon Berlin-Mitte, Stephan von Dassel den Fragen von Auszubildendenaus dem Kinderdorf sowie von Moderatorin Alice Greschkow,Politikberaterin und Bloggerin.

Mit den landespolitischen Frühstücken »KINDERRECHTE (BE)TREFFEN

POLITIK« lädt das SOS-Kinderdorf Berlin in Kooperation mit

young+restless – Netzwerk für Young Professionals in Berlin –

gefördert durch die Berliner Landeszentrale für politische Bildung –

regelmäßig Landespolitiker*innen, NGOs und weitere Akteur*innen zur

Debatte in die Botschaft für Kinder ein. Auszubildende des

SOS-Kinderdorf Berlin treffen bei den landespolitischen Frühstücken

Politiker*innen auf Augenhöhe und konfrontieren sie mit ihren Fragen,

Erfahrungen und Ansichten.

Leitthema der Veranstaltungsreihe ist die Frage, wie die Rechte

von Kindern und Jugendlichen in Berlin besser umgesetzt werden

können. Denn das Credo von SOS-Kinderdorf Berlin lautet: Alle Kinder

und Jugendlichen haben ein Recht auf gleiche Chancen – unabhängig von

ihrer Herkunft oder ihrem sozialen Status.

Am 7. Oktober werden mit dem Bezirksbürgermeister des spannenden

Bezirks Berlin-Mitte – nirgendwo in der Metropole zeigen sich die

Unterschiede zwischen Regierungsbauten und Problemkiezen deutlicher

-aktuelle Fragen erörtert:

Wie können wir Kindern und Jugendlichen Zugänge zu Bildung und

damit verbunden Bildungserfolge ermöglichen?

Wie kann der Start in ein berufliches Leben für sie gelingen?

Was wünschen sich Kinder und Jugendliche des SOS-Kinderdorfs

konkret von der Politik nicht nur im Bezirk Mitte?

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist wichtiger

Arbeitsbaustein von SOS-Kinderdorf. Für SOS-Kinderdorf sind

begleitete wie gelingende Übergänge elementar, damit junge Menschen

erfolgreich in eine berufliche Zukunft starten können.

Auszubildende von SOS-Kinderdorf werden an dem Tag einen

Praxiseinblick in ihre Erfahrungswelt geben und Herrn von Dassel

eigene Fragen stellen.

Kirsten Spiewack, Einrichtungsleiterin des SOS-Kinderdorfs Berlin,

wird eine Einführung in die Arbeit von SOS-Kinderdorf Berlin geben.

Infokasten:

Landespolitisches Frühstück

mit Stephan von Dassel Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte

am Montag, 7. Oktober 2019,

von 8.30 Uhr (Einlass ab 8 Uhr) bis 10 Uhr

in der Botschaft für Kinder, Lehrter Straße 66, 10557 Berlin.

