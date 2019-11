Kinderrechte in der Einen Welt: 21. Kindernothilfe-Medienpreis verliehen

Am Abend wurden in der AXICA in Berlin die Gewinnerinnen und

Gewinner des Medienpreises “Kinderrechte in der Einen Welt” in vier Kategorien

ausgezeichnet. Bereits zum 21. Mal ehrte die Kindernothilfe damit

Journalistinnen und Journalisten, die sich in ihren Beiträgen in herausragender

Weise mit Kinderrechten beschäftigen und auf Rechtsverletzungen aufmerksam

machen. In seinem Grußwort betonte Außenminister Heiko Maas: “Wie wir mit

Kindern umgehen, ist nicht nur eine Charakterfrage. Es ist die zentrale

Zukunftsfrage einer jeden Gesellschaft.”

Die ausgezeichneten Beiträge greifen eine Vielfalt an Themen auf: von

Kinderhandel in Europa, dem Alltag der Rohingya in Bangladesch, ugandischen

Kindersoldaten, denen jetzt der Prozess gemacht wird, bis hin zu Missständen im

deutschen Sozialsystem.

Die Gewinnerinnen und Gewinner sind:

Josef Saller in der Kategorie Print/Online für seinen Artikel

“Frau Leppin und ihre Kinder”, erschienen im Stern.

Elsbeth Bräuer und Minh Thu Tran in der Kategorie Hörfunk für

ihren Beitrag “Zwei Opfer, ein Täter”, gesendet im Deutschlandfunk.

Sylvia Nagel und Sonya Winterberg in der Kategorie TV für ihren

Beitrag “Kinderhandel. Mitten in Europa”, gelaufen im NDR/Arte.

Christian Hill und Jennifer Sieglar für den Preis der Kinderjury

mit ihrem Beitrag “logo!extra: Rohingya”, gelaufen im ZDF.

Michel Abdollahi moderierte die Veranstaltung mit 400 Gästen. Mit dabei waren

bekannte Persönlichkeiten wie die Schirmherrin Christina Rau, die

Schauspielerinnen Natalia Wörner und Anja Kling, Moderatorin Sabine Heinrich

sowie die Schauspieler Simon Böer, Manou Lubowski und Dietrich Mattausch. Die

Preisverleihung wird u. a. von der AXICA und SKODA AUTO Deutschland GmbH

unterstützt. Die Preisgelder in Höhe von je 2.500 Euro werden von der

Apothekerkammer Westfalen-Lippe zur Verfügung gestellt.

Fotos zum Download unter http://bit.ly/Medienpreis2019

Kontakt:

Angelika Böhling, Angelika.Boehling@kindernothilfe.de

mobil: 0178.8808013

Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell