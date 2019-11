KN: Björn Engholm: Scholz fehlt es an kritisch linker Haltung

Der frühere SPD-Chef Björn Engholm will sich vor der Stichwahl um

den Bundesvorsitz öffentlich nicht für eines der beiden Kandidatenduos

aussprechen. “Das Wahlgeheimnis gilt auch für Sozialdemokraten. Ich wünschte mir

eine Mischung von beiden”, sagte Engholm, der am Sonnabend 80 Jahre alt wird,

den “Kieler Nachrichten (Freitagsausgabe). “Als Kopf ist Olaf Scholz

wahrscheinlich jemand, auf den man nicht verzichten kann. Man braucht jemanden,

der Regierungserfahrung hat und schon mal in der Welt war, der etwas

repräsentiert”, sagte Engholm der Zeitung. Als Hamburger Bürgermeister könne man

“nichts gegen ihn sagen”, so Engholm. Aber: “Man bräuchte eine dezidiert

kritisch linke Haltung wie die beiden Kollegen aus Nordrhein-Westfalen. Schade,

dass Olaf Scholz diese zweite Linie nicht hat. Er müsste dezidierter für Zukunft

stehen”, erklärt Engholm gegenüber dem Blatt.

Über Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe er “nie etwas Schlechtes gesagt”

und wolle dies auch weiterhin nicht tun, sagte Engholm. “Sie ist bodenständig

und politisch absolut unbestechlich. Aber sie hat in den vergangenen Jahren

nichts mehr gesagt, woran man sich intellektuell aufrappeln kann – keine Linie,

die über Deutschland hinaus in der Weltpolitik eine Rolle spielt.”

Engholm war von 1991 bis 1993 SPD-Bundesvorsitzender und von 1988 bis 1993

Ministerpräsident in Schleswig-Holstein.

