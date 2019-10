Kölner Stadt-Anzeiger: Erdogan könnte sich des Verbrechens der Aggression strafbar gemacht haben

Köln. Der Kölner Völkerstrafrechtler Claus Kreß stellt den

türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan wegen der

türkischen Militäroperation in Syrien unter den Verdacht eines

völkerrechtswidrigen Angriffskrieges. Erdogan „könnte sich wegen

seiner Anordnung des Gewalteinsatzes des Verbrechens der Aggression

(früherer Begriff: Angriffskrieg) strafbar gemacht haben und durch

die Aufrechterhaltung dieser Anordnung weiterhin strafbar machen“,

schreibt der Direktor des Instituts für Friedenssicherungsrecht der

Universität zu Köln in einem Gastbeitrag für den „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Montag-Ausgabe). Damit könnte Erdogan ein Fall für

den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag werden.

Beklemmend viel deute darauf hin, dass es sich bei der offiziellen

türkischen Bezeichnung „Friedensquelle“ für die Intervention im

Nachbarland „um die hochgradig zynische Beschönigung eines brachialen

militärischen Vorgehens handelt, das sich zu einem blutigen Desaster

auswachsen könnte“, so Kreß. Selbst auf der Grundlage einer für die

Türkei günstigen Auslegung des Selbstverteidigungsrechts ist nach

Ansicht des international anerkannten Spezialisten nicht erkennbar,

dass „Friedensquelle“ im Einklang mit dem Völkerrecht steht.

Kreß, der wissenschaftliches Mitglied der deutschen

Regierungsdelegationen bei den Verhandlungen zum Internationalen

Strafgerichtshof war, kritisierte aber auch die Reaktion des Westens

und insbesondere der Nato-Partner der Türkei, also auch Deutschlands.

„Das Völkerrecht in diesem Fall nicht präventiv in Stellung gebracht

zu haben, ist ein schwerwiegendes kollektives Versäumnis“, so Kreß.

„Ist kollektives völkerrechtliches Schweigen die Reaktion darauf,

dass das Gewaltverbot im hellsten Licht der Weltöffentlichkeit massiv

in Frage gestellt wird, so droht der Eckstein der internationalen

Rechtsordnung ins Wanken zu geraten.“

Es sei nicht ersichtlich, dass die Türkei von ihren

Bündnispartnern öffentlich aufgefordert worden wäre, der

Weltöffentlichkeit die Vereinbarkeit ihrer in Aussicht gestellten

Militäroperation mit dem Völkerrecht nachprüfbar zu begründen.

„Selbst als der türkische Gewalteinsatz begonnen hatte, kam das

Völkerrecht in der Kritik der Nato nicht vor. Man überließ es dem

syrischen Gewaltherrscher Baschar al-Assad, der selbst im Verdacht

steht, für zahlreiche völkerrechtliche Verbrechen verantwortlich zu

sein, auf eben dieses Völkerrecht hinzuweisen. So mutig waren im

–Westen– bislang nur Liechtenstein und die Schweiz.“

