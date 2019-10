Kölner Stadt-Anzeiger: Kurden in Deutschland erwarten Fluchtbewegung nach NRW – “Land muss sich vorbereiten”

Köln. Die Kurdische Gemeinde Deutschland (KGD)

rechnet mit einer großen Flüchtlingsbewegung von Kurden nach

Nordrhein-Westfalen. “Viele Flüchtlinge aus Nordsyrien haben

Angehörige in NRW, die seit Jahrzehnten in Deutschland zu Hause sind.

Sie sind für die Flüchtlinge natürlich jetzt die wichtigsten

Ansprechpartner”, sagte Geschäftsführer Cahit Basar dem “Kölner

Stadt-Anzeiger” (Dienstag-Ausgabe). “NRW sollte sich jetzt auf

steigende Flüchtlingszahlen vorbereiten, damit im Winter keine

Familien in Turnhallen und Notunterkünften untergebracht werden

müssen”, forderte Basar. Er rechnet damit, dass sich die Flüchtlinge

im kurdischen Autonomiegebiet des Irak oder im Libanon sammeln. “Von

dort werden dann viele versuchen, sich zum Beispiel über Zypern oder

Griechenland nach Deutschland durchzuschlagen”, sagte Basar. In NRW

leben derzeit 400000 Kurden.

Auch Berivan Aymaz, integrationspolitische Sprecherin der Grünen

im Landtag, forderte die NRW-Landesregierung auf, sich auf die neue

Lage einzustellen. “Ich rechne mit einer neuen großen

Flüchtlingsbewegung von Kurden aus den Kriegsgebieten”, sagte die

Politikerin aus Köln der Zeitung. “Ich befürchte, dass der von

NRW-Integrationsminister Stamp angekündigte Abbau von

Flüchtlingsunterkünften voreilig war”, fügte Aymaz hinzu. Ibrahim

Yetim, Integrationsexperte der SPD, erklärte: “Herr Stamp hat nicht

nachgedacht, als er das tat”. Der FDP-Politiker wies diesen Vorwurf

zurück. Man könne derzeit nicht prognostizieren, ob es aufgrund der

dramatischen Situation in Nordsyrien mehr Flüchtlinge in NRW geben

werde. “Wir haben aber bewusst die Plätze in den Landesunterkünften

nur moderat gesenkt”, sagte Stamp dem “Kölner Stadt-Anzeiger”. NRW

stelle derzeit rund 21000 Plätze für die Unterbringung von

Asylsuchenden bereit. Darüber hinaus gebe es 9000 Stand-by-Plätze,

die schnell aktiviert werden könnten.

