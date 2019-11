Kölner Stadt-Anzeiger: Landtag wird sich mit Bergisch Gladbacher Missbrauchsfall befassen – SPD hat Fragen zu “Pannen” bei Ermittlungen

Düsseldorf. Der mutmaßlichen Pannen von Polizei und

Staatsanwaltschaft bei den Ermittlungen im Fall des sexuellen Kindesmissbrauchs

von Bergisch Gladbach werden Thema im Düsseldorfer Landtag. Der SPD-Abgeordnete

Sven Wolf will in der Fragestunde der nächsten Plenarsitzung am Mittwoch dazu

Fragen an das Innen- und das Justizministerium richten. “Der Umgang der

Sicherheitsbehörden mit diesem schlimmen Fall wirft zahlreiche Fragen auf”,

sagte der Wolf dem “Kölner Stadt-Anzeiger” (Dienstag-Ausgabe). “Weil sich ein

Pädophiler selbst anzeigt und erklärt, nicht mehr pädophil sein zu wollen, sieht

die Staatsanwaltschaft Kleve keine Eilbedürftigkeit mehr. Zu solchen Pannen muss

sich auch die Landesregierung jetzt äußern. Wir erwarten vom Innenminister und

vom Justizminister, dass hier jeder Stein umgedreht wird”, forderte der

stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

