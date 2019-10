Kölner Stadt-Anzeiger: NRW fürchtet IS-Rückkehrer aus syrisch-kurdischen Kampfgebiet – Polizeigewerkschaft für bundesweit abgestimmtes Vorgehen

Düsseldorf. Die türkische Offensive im

syrisch-kurdischen Grenzgebiet verschlechtert die Sicherheitslage in

NRW. Wegen der Angriffe besteht das Risiko, dass bislang inhaftiere

IS-Kämpfer aus Deutschland auf freien Fuß gelangen. „Von möglichen

Rückkehrern geht in vielen Fällen eine erhebliche Gefahr aus, weil

sie an Waffen ausgebildet und kampferfahren sind, weil sie die

gewaltbereite dschihadistische Ideologie verinnerlicht haben und weil

sie unsere Lebensweise zutiefst verachten“, sagte NRW-Innenminister

Herbert Reul dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstag-Ausgabe). Nach

Erkenntnissen des Landesverfassungsschutzes halten sich noch etwa 110

Personen aus NRW in den Gebieten auf. Die Rückkehrer würden

engmaschig überwacht, hieß es. „Die Wiedereinreise von ausgereisten

Gefährdern ist für die NRW-Sicherheitsbehörden leider nichts Neues.

Unsere Anti-Terror-Experten haben daher in der Vergangenheit ein

abgestuftes Maßnahmen-Paket entwickelt, mit dem wir uns um diese

Rückkehrer kümmern“, sagte Reul.

Auch Dirk Peglow, stellvertretender Vorsitzender des Bund

Deutscher Kriminalbeamter (BDK), zeigte sich besorgt. „Islamisten,

die bislang eingesperrt waren und jetzt freikommen, sind vielfach

tickende Zeitbomben. Ihre Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden, ist durch

die Kriegserfahrung gering“, so der BDK-Experte. „Wenn jetzt durch

die türkische Offensive noch mehr Gefährder nach Deutschland

zurückkehren als erwartet, hat die Polizei ein dickes Problem“, so

Peglow. Es gebe nicht genug Personal, um allen „auf den Fersen zu

bleiben“. Die Innenminister müssten ein Konzept vorlegen, wie sie mit

der Entwicklung umgehen wollen.

Auch die SPD im Landtag verlangte eine Reaktion auf die Bedrohung.

„Minister Reul muss sich in der Frage umgehend mit dem

Bundesinnenminister und seinen Amtskollegen in den Bundesländern

zusammenschließen und das gemeinsame Vorgehen beraten“, verlangte

Innenexperte Hartmut Ganzke. Falls es keine gemeinsame

Lageeinschätzung gebe, müsse diese „dringend erfolgen“. Verena

Schäffer, innenpolitische Sprecherin der Grünen, rügte, die

Bundesregierung sei ihrer Verantwortung bislang nicht gerecht

geworden, eine organisierte Rückkehr von IS-Kämpfern mit deutscher

Staatsangehörigkeit und deren Strafverfolgung in Deutschland

vorzunehmen.

