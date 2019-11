Landeszeitung Lüneburg: Klimawandel vergiftet den Reis Forscherin Dr. Eva Marie Muehe: Ernten können auch wegen steigender Arsenbelastung massiv sinken

Von Joachim Zießler

Sie haben im Gewächshaus Reis mit den Bedingungen traktiert, die ihn im

Klimawandel erwarten. Wie waren die Ergebnisse? Dr. Eva Marie Muehe: Wir konnten

sehen, dass der Klimawandel die Produktivität der Reispflanzen vermindern wird –

wie erwartet. Zusätzlich zu erhöhten Temperaturen und Kohlendioxidraten haben

wir auch den Einfluss eines steigenden Arsengehalts im Boden untersucht. Im

Ergebnis dürften die Erträge bei der Reisernte bis zum Jahr 2100 erheblich

zurückgehen – um bis zu 40 Prozent für die Reissorte, die wir untersucht haben.

Wieso steigt die Arsenbelastung des Reis im Treibhaus Erde? Ursächlich ist ein

Zusammenspiel der Geochemie des Bodens mit den dort lebenden Mikroorganismen.

Arsen kommt natürlicherweise in den meisten Böden vor, liegt jedoch meist fest

an Bodenpartikeln gebunden vor, so dass es nicht von Pflanzen aufgenommen wird.

Bei erhöhten Temperaturen sorgen Bakterien und andere Mikroorganismen verstärkt

dafür, dass sich das giftige Arsen von den Mineralien löst und in das

Bodenwasser gelangt, wo es vom Reis aufgenommen wird. Zudem sorgen erhöhte

Temperaturen dafür, dass sich das jetzt freigesetzte Arsen nicht schnell genug

wieder an Bodenmineralien festsetzen kann.

Und in der Pflanze hemmt das Gift das Wachstum? Genau, und das auf ganz

verschiedenen Ebenen. Bereits am Anfang treibt das Korn schwächer aus, die

Nährstoffaufnahme wird gehemmt, es wird weniger grüne Biomasse gebildet, die

wiederum weniger Körner trägt.

Klimawandelskeptiker setzen oft auf den Düngeeffekt des vermehrten CO₂ in

der Atmosphäre. Für den Reis haben Sie dies wohl nachhaltig widerlegt? Wir haben

untersucht, wie sich ein erhöhter Kohlendioxidgehalt allein auswirkt, ebenso

eine erhöhte Temperatur allein und was bei der Kombination beider Phänomene

passiert. Hätten wir lediglich mehr CO₂ in der Atmosphäre, würden die

Ernten üppiger ausfallen. Aber die erhöhte Temperatur hemmt das Gedeihen von

Pflanzen so stark, dass der Düngeeffekt des CO₂ überfahren wird. Und auch

die bei höheren Temperaturen erhöhte Arsenaufnahme vermindert den Ertrag

erheblich. Entscheidend ist natürlich, wie die Relation der drei Faktoren

CO₂, Temperatur und Menge an Arsen im Boden zueinander ist.

Welches Szenario haben Sie zugrunde gelegt? Wir haben eine um fünf Grad erhöhte

Durchschnittstemperatur und einen verdoppelten CO₂-Gehalt angenommen und

die kalifornische Reisvariante M206 auf kalifornischem Reisfeldboden diesen

Bedingungen ausgesetzt. Als wir die Studie vor fünf Jahren konzipiert haben, war

dies das Alptraum-Klima-Szenario. Seit 2017 wird es als moderates,

wahrscheinliches Szenario des Klimawandels angesehen. Bei Arsen haben wir nur

für die Region, in der die Felder vorwiegend mit Grundwasser berieselt werden,

sehr konservativ dreifach erhöhte Werte angenommen. Müssen zu diesen

Risikofaktoren auch noch erhöhter Schädlingsbefall, Dürren und versalzene Böden

in küstennahen Regionen gezählt werden? Richtig, das ist alles noch nicht

eingerechnet, weshalb wir in der Studie den Minderertrag auch noch gar nicht

global hochgerechnet haben. Wir haben nur nachgewiesen, dass die Wechselwirkung

von erhöhter Temperatur plus Arsen relevante Auswirkungen haben wird. Da Reis

für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung das wichtigste Grundnahrungsmittel

darstellt und global gesehen die meisten Kalorien pro Kopf und Tag liefert, sind

um 40 Prozent verringerte Erträge und doppelt so hohe Arsenraten in der

untersuchten Reisvariante schon erschreckend. Die ständige Aufnahme größerer

Mengen Arsen kann zu Hautverletzungen, Krebs, verschlimmerten Lungenkrankheiten

und sogar zum Tod führen. Zudem wird das allergenarme Lebensmittel Reis

Säuglingen oft schon früh verabreicht. Sie nehmen im Verhältnis zum

Körpergewicht ungleich mehr Arsen auf. Will man im nächsten Schritt errechnen,

wie es mit der Reisernte global weitergehen wird, muss man die von Ihnen

genannten, anderen Faktoren des Klimawandels noch mit einrechnen. Als Nächstes

wollen wir nachvollziehen, wo auf der Welt Reisfelder mit Arsen belastet sind

und wie stark diese Belastung zurzeit ist und in der Zukunft sein wird. Diese

Informationen können dann in globale Reisertragsmodelle einbezogen werden und

uns so hoffentlich genauere Ertragszahlen für die Zukunft geben.

Sind unsere Ernten gefährdeter, weil weltweit nur wenige Reisarten angebaut

werden? In diesem Fall ist das nicht ausschlaggebend. Allerdings hat sich

gezeigt, dass wir die zur Zeit vorwiegend genutzten Arten an die Kombination

Klimawandel plus Arsen anpassen müssen.

Gibt es in den alten Reisarten oder in der Gentechnik Eigenschaften bzw.

Instrumente, die Abhilfe versprechen? Vermutlich müssen wir mehrgleisig fahren,

also sowohl alte Varianten daraufhin untersuchen als auch die Gentechnik nicht

weiter ausschließen. Letztendlich ist Züchtung nichts anderes als langsame

Gentechnik. Wenn wir schnellere Methoden haben, die die globale

Ernährungssicherheit sicherstellen können, sollten wir diese nicht verteufeln.

Reis ist seit Tausenden Jahren einer der großen Sattmacher der Menschheit. Wie

lange noch? Es gibt einige Studien zur Zukunft des Reis als Hauptnahrungsmittel.

Danach bauen Asien, Afrika und Südamerika verstärkt Reis an, da in diesen

Regionen der Bevölkerungsanstieg am stärksten ist. Allerdings könnte der

steigende Lebensstandard in Asien den Schwenk zu anderen Lebensmitteln

begünstigen. Bei weiter wachsender Weltbevölkerung bleibt Reis unverzichtbar,

auf lange Sicht könnte der Reiskonsum dann aber doch langsam sinken.

Inwieweit hat der Reisanbau seine Probleme selbst mitgeschaffen? Beim

Nassanbau-System wird das potente Treib-hausgas Methan freigesetzt. In der Tat

sind Reisfelder ein Riesen-Zulieferer von Treibhausgasen. Allerdings denke ich,

dass die grüne Revolution eher der Auslöser war. Seit den 70er-Jahren werden

nicht nur mehr Flächen als Reisfelder bestellt, es wurde sehr viel mehr gedüngt

und in einigen Landstrichen wird drei bis vier Mal pro Jahr Reis geerntet, wo

früher nur ein bis zwei Mal üblich war. Verheerend wirkte sich also der Druck

der entwickelten auf die sich entwickelnde Welt aus.

Nicht nur Reis, auch Weizen und Mais sind für das Treibhaus Erde kaum geeignet.

Müssen Wissenschaftler den Alarmknopf drücken? Ja. Deshalb werde ich in

Folgestudien Pflanzen unter die Lupe nehmen, die für Europa relevanter sind –

wie etwa Weizen, Gerste, Kartoffeln und Tomaten. In diesen Fällen ist nicht

Arsen das Problem, sondern das giftige Schwermetall Cadmium, welches durch die

Düngung in die Böden gelangt. Auch hier werde ich untersuchen, wie sich die

Kopplung von Klimawandel und Schwermetall auf Ertrag und Qualität auswirkt.

Zur Person

Dr. Eva Marie Muehe, studierte und forschte in Tübingen, Cape Town und Bochum.

Sie promovierte in Geomikrobiologie an der Universität Tübingen. Als Postdoc

ging sie ab 2015 mit einem zweijährigen DFG-Stipendium an die Stanford

Universität, wo sie ein Team von Forschern aus Stanford, Tübingen und Bayreuth

leitete, dass die Zukunft des Reis im Klimawandel erforschte. Derzeit ist sie in

Elternzeit.

