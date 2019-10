Lars Klingbeil: “SPD muss umgekrempelt werden”

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach von

einem “bitteren Abend”, den seine Partei in Thüringen erlebt habe.

Klingbeil erklärte im phoenix-Interview, dass die Entwicklungen in

der Bundes-SPD ursächlich dafür seien. Viel Hoffnung setzt er nun in

den SPD-Bundesparteitag im Dezember, bei dem auch die personellen

Fragen geklärt sein müssten. “Dann ist die Partei umgekrempelt und

dann muss sich der Blick der Partei endlich wieder nach draußen

richten”, so Klingbeil.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell