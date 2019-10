Luftbelastung in Deutschland und Europa weiterhin massiv: Deutsche Umwelthilfe fordert Sofortmaßnahmen gegen Dieselabgas NO2, Feinstaub und Ozon

Luft in Deutschland und Europa ist laut Bericht der

Europäischen Umweltagentur noch immer stark belastet – Messungen der

Deutschen Umwelthilfe in Osteuropa belegen Auswirkungen der

gescheiterten Verkehrspolitik der Bundesregierung nach Dieselskandal

– DUH fordert Sofortmaßnahmen gegen Luftschadstoffe aus Verkehr,

Holzfeuerungsanlagen und Landwirtschaft zum Schutz von Gesundheit und

Klima

Die Luft in Europa und insbesondere in Deutschland ist nach wie

vor stark belastet. Das belegt der heute veröffentlichte

Luftqualitätsbericht der Europäischen Umweltagentur (EEA). Die

Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert daher die betroffenen Städte,

Bundesländer und die Bundesregierung auf, mit Sofortmaßnahmen eine

bessere Luftqualität für die Bevölkerung sicher zu stellen. Messungen

der DUH zum Dieselabgasgift Stickstoffdioxid in fünf Ländern zeigen,

dass die Bundesregierung in ihrem Umgang mit dem Dieselskandal auch

international gescheitert ist.

Luftverschmutzung ist die größte umweltbedingte Gefahr für die

Gesundheit in Deutschland und in der Europäischen Union. Die größten

umweltbedingten Beeinträchtigungen für die menschliche Gesundheit

gehen von Feinstaub (PM2,5), Stickstoffdioxid (NO2) und Ozon (O3)

aus. Die Zahl vorzeitiger Todesfälle durch das Dieselabgasgift NO2

bleibt erschreckend hoch: 11.900 vorzeitige Todesfälle sind alleine

in Deutschland darauf zurückzuführen. Die Anzahl vorzeitiger

Todesfälle durch die Belastung mit Ozon betrug 2.400. Weiterhin auf

hohem Niveau sind die nahezu 60.000 vorzeitigen Todesfälle durch

Feinstaub in Deutschland. Damit belegt Deutschland noch vor Italien

und Polen Platz 1 dieser bitteren Bilanz.

Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: „Die

Bundesregierung ist leider auch beim schmutzigen Betrugsdiesel-Pkw

Exportmeister. Doch anstatt das Problem nach Süd- und Osteuropa zu

schicken, muss Kanzlerin Merkel endlich alle in- und ausländischen

Autokonzerne zwingen, sämtliche betroffenen Fahrzeuge kurzfristig

zurückzurufen. Sie müssen eine Hardware-Nachrüstung mit auf der

Straße funktionierenden Abgasreinigungssystemen erhalten.“

Dabei betrachtet die EEA nur die Werte, die offiziell durch die

Mitgliedstaaten gemeldet werden. Dass die Belastung oftmals noch

deutlich höher ist – und damit auch die Gesundheitsauswirkungen noch

drastischer sind – zeigt die DUH in ihrem heute veröffentlichten

Bericht über NO2-Messungen aus Deutschland, Tschechien, Bulgarien,

Slowenien und Serbien.

Trauriger Spitzenreiter mit dem höchsten der gemessenen Werte ist

Belgrad in Serbien mit 106,8 µg/m3. Auch in den weiteren Ländern

wurden NO2-Belastungen über 70 µg/m3 ermittelt. Die Ergebnisse

verdeutlichen, dass das Dieselabgas NO2 nicht nur in Deutschland,

sondern überall in Europa ein Problem darstellt. Aufgrund mangelnder

behördlicher Vorgaben zur wirksamen Reparatur von illegalen

Abschalteinrichtungen verschmutzen zahlreiche Diesel-Fahrzeuge mit

hohem Stickoxidausstoß nach dem Export gen Osteuropa dort die ohnehin

hoch belastete Luft.

Auch die Belastung durch Feinstaub (PM 2,5) verharrt seit Jahren

auf hohem Niveau. Vier von fünf europäische Stadtbewohner sind

weiterhin höheren Feinstaubwerten ausgesetzt als die

Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt. Feuerungsanlagen in

Haushalten, wie beispielsweise Kaminöfen, stellen dabei nicht nur die

bedeutendste Quelle von Feinstaub, sondern auch von klima-und

gesundheitsschädlichem Ruß und krebserregendem Benzo(a)pyren dar.

„Die hohe Zahl an vorzeitigen Todesfällen durch Feinstaub, die in

Deutschland höher ist als in allen anderen EU-Staaten, zeigt, dass

das Feinstaub-Problem trotz gegenteiliger Beschwichtigungen längst

nicht gelöst ist. Städte und Gemeinden sind in der Pflicht,

umfassende Maßnahmen für den Schutz ihrer Einwohner zu ergreifen und

sich dabei an den WHO-Richtwerten für Feinstaub zu orientieren. Auf

kommunaler Ebene besteht eine Vielzahl von Möglichkeiten,

gesundheitsschützende Vorgaben für die private Holzfeuerung

umzusetzen. Emissionsarme Öfen und Kessel mit obligatorischer

Abgasreinigung müssen in belasteten Gebieten zum Standard werden“, so

Resch weiter.

Emissionen aus der Landwirtschaft haben ebenfalls Einfluss auf die

Luftqualität in den Städten: Ammoniak führt zur Bildung von

Feinstaub, Methan zur Bildung von bodennahem Ozon. Beide Schadstoffe

stammen vorwiegend aus der Landwirtschaft und werden bislang nur

unzureichend adressiert. 2017 registrierte jede fünfte europäische

Messstation eine Überschreitung der EU-Vorgaben für Ozon.

Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der DUH,

betont: „Die Ammoniak-Emissionen in Europa steigen seit 2013. Der

dadurch entstehende Feinstaub schadet der Gesundheit.

Reduktionsmaßnahmen müssen insbesondere in der Nutztierhaltung und

bei der Düngung auf dem Feld ansetzen. Das ist seit langem bekannt,

wird aber auch von der amtierenden Ministerin Klöckner nicht

angepackt.“

Hintergrund:

Die DUH kämpft seit mehr als zehn Jahren für das Recht auf Saubere

Luft und initiierte im Rahmen der Kampagne „Right to Clean Air“

(LIFE15 GIE/DE/795 LEGAL ACTIONS) Klagen in 39 Städten mit

Überschreitungen der Luftqualitätsgrenzwerte. Weitere Informationen:

www.right-to-clean-air.eu

Die DUH setzt sich außerdem dafür ein, Feinstaub- und

Rußemissionen aus Öfen und Heizkesseln zu senken. Dazu informieren

wir im Projekt „Clean Heat“ (LIFE14 GIE/DE/490 CLEAN HEAT)

Verbraucher und beteiligen uns daran, technische und politische

Lösungen voranzubringen. Weitere Informationen: www.clean-heat.eu

Im Projekt „Clean Air Farming“ (LIFE17 GIE/DE/610 AIR &

AGRICULTURE) adressiert die DUH die Luftbelastung durch Methan und

Ammoniak aus der Landwirtschaft. Weitere Informationen:

www.clean-air-farming.eu Die drei Projekte werden vom LIFE-Programm

der Europäischen Union gefördert.

Links:

– Zum Bericht der Europäischen Umweltagentur:

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2019

– Zum Bericht der DUH NO2-Messungen: http://l.duh.de/p191016

