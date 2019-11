McDonald–s erzielt mit seinen Tätigkeiten rund um die Benefiz Gala eine Summe von 1.924.968 Euro zugunsten Familien schwer kranker Kinder (FOTO)

Unter dem Motto “Golden Society – Family & Friends” fand in München diealljährliche McDonald–s Benefiz Gala statt. Durch das Event und weitereAktivierungen konnte insgesamt eine Summe von 1.924.968 Euro erreicht werden.Mit der Spendengala wird die wichtige Arbeit der McDonald–s Kinderhilfe Stiftungunterstützt.

Bereits zum 16. Mal richtete McDonald–s Deutschland in diesem Jahr die große

Spendengala zugunsten der McDonald–s Kinderhilfe Stiftung aus. Seit über drei

Jahrzehnten spenden Menschen Zeit und Geld, damit Eltern während der

medizinischen Betreuung bei ihren schwerkranken Kindern bleiben können, denn die

Nähe der Familie hilft. Mit dieser Überzeugung hilft die McDonald–s Kinderhilfe

Stiftung betroffenen Familien.

Rund 500 Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik wurden unter dem Motto

“Golden Society – Family & Friends” in das Münchner Hotel “Bayerischer Hof”

geladen. Moderator Thomas Gottschalk führte durch den feierlichen Abend, der

ganz im Zeichen des guten Zwecks stand. Am Ende konnte er eine neue

Rekordspendensumme von 1.924.968 Euro verkünden. Der Erlös kommt direkt der

McDonald–s Kinderhilfe Stiftung zugute.

Prominente Gäste für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr engagierten sich zahlreiche prominente Gäste und

Schirmherren für die McDonald–s Kinderhilfe Stiftung. So wurde die Gala u. a.

durch Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Jana Ina und Giovanni Zarrella,

Sarah und Dominic Harrison, Roman und Heiko Lochmann, Andrej Mangold & Jennifer

Lange, Laura Wontorra, Sonja Kraus und Bill und Tom Kaulitz, die bereits am

Vortag ein Ronald McDonald Haus besucht haben, zum gesellschaftlichen Ereignis.

Höhepunkte des Abends waren die Auftritte von Conchita Wurst und der Band

Silbermond.

Über die McDonald–s Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald–s Kinderhilfe Stiftung finanziert sich zum überwiegenden Teil aus

den Spenden der McDonald–s Deutschland LLC, seiner Franchise-Nehmer und

Lieferanten sowie der Gäste in den McDonald–s Restaurants. Deutschlandweit

betreibt die McDonald–s Kinderhilfe Stiftung unter anderem 22 Ronald McDonald

Häuser und sechs Oasen. Dort konnten im letzten Jahr rund 16.000 Familien ihren

schwer kranken Kindern nahe sein, während diese in einer Klinik behandelt werden

mussten.

TV-Footagematerial

Kosten- und lizenzfreies TV-Footagematerial von der Veranstaltung für

journalistische Zwecke erhalten Sie über diesen Link:

Server/FTP-link: ftp://mft.p7s1.net

Loginname: redseven_postpro_13

Passwort: SYFPheoxRBivme43

Bitte beachten Sie, dass das Material nur kopiert, nicht

ausgeschnitten, verschoben, oder gelöscht werden darf.

Für Fragen hierzu steht Ihnen Fabian Wichmann, Fabian.Wichmann@redseven.de, +49

89 9507 7066 zur Verfügung.

Weiteres Fotomaterial finden Sie hier zum Download: http://ots.de/zppnZv

Pressekontakt:

McDonald–s Deutschland LLC

Philipp Wachholz

Drygalski-Allee 51

81477 München

Tel.: 089 78594-519

Fax: 089 78594-479

Mail: presse@mcdonalds.de

Twitter: @McDonaldsDENews

Original-Content von: McDonald–s Deutschland, übermittelt durch news aktuell