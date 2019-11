Mittelbayerische Zeitung: Die Kuschel-Koalition / CSU und Freie Wähler packen Koalitionsziel um Koalitionsziel an. Die zwei Parteien harmonieren gut – auch aus politischem Kalkül. Von Christine Schröpf

Ein Jahr ist die Bayern-Koalition im Amt und hat bereits

vieles angeschoben. Manchmal mit etwas viel Tamtam. Geschenkt: Auch klappern

gehört in der Politik zum Handwerk. Die Schwerpunkte sind jedenfalls richtig

gesetzt: Im Zentrum stehen Zukunftsinvestitionen, eine bessere Sozialpolitik und

– getrieben durch Bienen-Volksbegehren und Grünen-Hype – ein paar zusätzliche

Akzente im Naturschutz. Die immer noch üppigen Steuereinnahmen erlauben, dass

CSU und Freie Wähler das Geld dabei mit vollen Händen ausgeben können. Mag die

Fülle kostspieliger Ideen skeptisch machen, die einzelnen Maßnahmen tun das

nicht: Es ist gut, Familien in vielfältiger Weise unter die Arme zu greifen –

vom Familiengeld bis zur Kostenerstattung für die Kinderbetreuung. Die

“Bayern-Rente” für Pflegebedürftige verschafft Betroffenen zumindest etwas

finanziellen Spielraum. Gleiches gilt für das Begleitgesetz zum Artenschutz, das

die schwierige Lage vieler Landwirte abfedert. Und was spricht ernsthaft

dagegen, ein CSU-Prestigeprojekte wie den schuldenfreien Haushalt bis 2030

einzukassieren, wenn dafür ein zwei Milliarden schweres

Hightech-Investitionspaket herausspringt? Dieses Projekt ist mindestens genauso

zukunftsweisend, sofern die Koalition konsequent der Maßgabe folgt, das Geld

nicht mit der Gießkanne übers Land zu verteilen, sondern gezielt an die besten

Forschergruppen zu geben. Die sehr guten Oberpfälzer Hochschulen, die beim

Verteilen der größten Stücke bedauerlicherweise leer ausgingen, werden mit

Argusaugen verfolgen, dass diese Regel wirklich befolgt wird. Soviel zu

zentralen Inhalten, nun zu den Hauptakteuren: Ministerpräsident Markus Söder und

sein Vize Hubert Aiwanger agieren trotz unterschiedlichem Amtsverständnis – der

eine bevorzugt es staatsmännisch, der andere geländegängig – in erstaunlicher

Harmonie. Dass Aiwanger den Jahrestag der Koalition fernab mit einer

Wirtschaftsdelegation in China verbringt, ist kein Indiz, dass es nicht rund

läuft. Selbst Aiwangers gründlich misslungener Messer-Spruch (“Bayern und

Deutschland wären sicherer, wenn jeder anständige Mann … ein Messer in der

Tasche haben dürfte”), quittierte Söder nur mit vergleichsweise sanftem Spott.

Der CSU-Chef unterlässt fast alles, was nur den Anschein erwecken könnte, er

wolle die Freien Wähler an die Wand drücken. Anderes wäre ohnehin sehr

kurzfristig gedacht, wird die CSU doch wohl auch nach der Landtagswahl 2023 auf

einen Koalitionspartner angewiesen sein. Auch Aiwanger ist auf Samtpfoten

unterwegs, hat seine Angriffslust auf die Grünen umgelenkt. CSU und Freie Wähler

funken bei vielen Themen auf ähnlicher Wellenlänge. Bei doch einmal heikleren

Feldern haben die Koalitionäre bisher nichts groß nach draußen dringen lassen.

Beim Akzeptieren des Bienen-Volksbegehrens, auf dem Söder bestand, schluckte

Aiwanger Ärger hinunter. Die CSU steckte weg, dass das Polizeiaufgabengesetz

demnächst per Empfehlung der von der Koalition eingesetzten Experten-Kommission

zurechtgestutzt wird. Zwei Konfliktpunkt sind aber ungelöst: Der Stopp

umstrittener Polder an der Donau – unter anderem im Landkreis Regensburg – steht

zwar im Koalitionsvertrag, wird aber bis 2020 neu geprüft. Aiwangers

Glaubwürdigkeit in der Region hängt davon ab, ob sein Nein Bestand hat. In der

Stromtrassenfrage, die im Kommunalwahlkampf speziell in der Oberpfalz Zündstoff

birgt, gerät dagegen die CSU in Erklärungsnot. Denn die Söder-Partei nimmt die

im Bund beschlossene Trasse im Interesse der bayerischen Versorgungssicherheit

hin – wenn auch nicht gern. Die Freien Wählern schüren dagegen bis heute

Hoffnungen auf ein Stromtrassen-Aus. Doch für ein Sprengen der Koalition reicht

das bei weitem nicht aus, mag die Opposition noch so sehr darauf hoffen.

