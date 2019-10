Mittelbayerische Zeitung: Generation Engagement Jugendliche sind endlich wieder politisch interessiert. Im Schatten dieser Menschen gibt es allerdings eine andere Gruppe, die sichübervorteilt fühlt. Von Katia Meyer-Tien

Angesichts der weithin sichtbaren

Schülerproteste der vergangenen Monate kommt der Titel der aktuellen

Shell-Jugendstudie nicht überraschend: „Eine Generation meldet sich

zu Wort“, heißt es dort. Und die Generation, die sich da meldet, ist

eine Generation, die weitgehend in Frieden und Wohlstand aufwächst.

Die Umbrüche der Wiedervereinigung sind für sie Geschichten ihrer

Elterngeneration, politische und wirtschaftliche Stabilität und gute

Jobperspektiven prägen den Alltag der meisten: Über die

wirtschaftliche Lage und steigende Armut machen sich nur 52 Prozent

der Jugendlichen Sorgen. Folgerichtig sind es dann auch eher globale

Themen, die die Jungen beschäftigen: 65 Prozent sorgen sich über den

Klimawandel, 66 Prozent haben Angst vor Terroranschlägen und sogar 71

Prozent sind besorgt über die Umweltverschmutzung. Die heute Zwölf-

bis 25-jährigen, mit denen sich die Studie beschäftigt, sind digital

vernetzt und unabhängig wie keine andere Generation zuvor. Das gilt

auch und in besonderer Weise für die Informationsgewinnung:

Bestimmten in der Generation zuvor noch die Eltern, ob und welche

Zeitung im Haus gelesen wurde und ob abends die Tagesthemen oder RTL

aktuell im Fernsehen liefen, haben heute schon Zwölfjährige

theoretisch unbeschränkten Zugriff auf Informationen und

Einschätzungen aus allen politischen Lagern. Theoretisch, denn die

Auswahl dessen, was tatsächlich wahrgenommen wird, wird wiederum zum

einen doch wieder bestimmt durch die Prägung aus dem Elternhaus, zum

anderen aber verstärken hier soziale Netzwerke und Filterblasen den

Einfluss von Peer- und Freundesgruppen enorm. Informationen wie auch

Falschinformationen verbreiten sich, Bewegungen und Gegenbewegungen

formieren sich schneller und breiter. Gleichzeitig wächst, wer heute

jung ist, in dem Bewusstsein auf, dass er seine Meinungen immer und

überall kundtun kann – ob als Bild, als Kommentar, Like oder als

Blogeintrag. Da überrascht es nicht, dass die Forscher aktuell zu dem

Ergebnis kommen, dass diejenigen Jugendlichen, die politisch

interessiert sind, auch immer engagierter werden – und das auch im

realen Leben. Gleichsam im Schatten dieser engagierten,

zukunftsorientierten jungen Menschen allerdings gibt es auch

weiterhin eine große Gruppe von Jugendlichen, die sich

missverstanden, ungehört und übervorteilt fühlen. 71 Prozent glauben

nicht, dass sich „Politiker darum kümmern, was ich denke“, 51 Prozent

glauben, die Regierung verschweige ihnen die Wahrheit (51 Prozent).

Und während 57 Prozent es gut fanden, das Deutschland viele

Flüchtlinge aufgenommen hat, hätten 20 Prozent ein Problem damit,

wenn neben ihnen eine Flüchtlingsfamilie einziehen würde – und 18

Prozent wollen nicht neben einer türkischen Familie wohnen. So wirken

die Ergebnisse der Jugendstudie wie ein Blick durch das Brennglas auf

die Zerrissenheit der Gesellschaft, die sich immer mehr wie zwischen

zwei unversöhnlichen Polen zu bewegen scheint: Greta und Trump,

Gutmenschen und Populisten, Weltverbesserer und Skeptiker. Vor allem

aber zeigen sie eines: Jene Probleme, die die Jugendlichen am

drängendsten beschäftigen, sind genau die Themen, die viele Parteien

lange ignoriert haben. Und die sie auch jetzt nur zögerlich auf die

Tagesordnung setzten, bloß um sie dann schnell mit Scheinkompromissen

wieder abzuhaken. „Eine Generation meldet sich zu Wort“ – und sie hat

etwas zu sagen. Wer „Fridays for Future“ bislang noch als

Teenager-Spleen abgetan hat, dem zeigt spätestens diese Studie, dass

es hier um echte Probleme geht, die tatsächlich viele Menschen

beschäftigen: einmal mehr ein Weckruf, sich endlich ernsthaft mit

ihnen auseinanderzusetzen.

