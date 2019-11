Mittelbayerische Zeitung: Macht es Freiern schwer! / Politikerinnen querbeet tun sich für ein Sexkaufverbot nach dem Vorbild Schwedens zusammen. Höchste Zeit. Von Marianne Sperb

Sie werden belogen, betrogen, bedroht und verkauft:

Zigtausende Frauen bieten in Deutschland ihren Körper für Sex an. Ein Großteil

kommt aus Ost- und Südosteuropa, aus Moldawien, Rumänien, Ungarn und Bulgarien.

Ostbayern mit seinem Grenzgebiet ist ein Brennpunkt im Handel mit Menschen. Eine

neue Initiative gibt der alten Forderung, Sexkauf zu bestrafen, wieder Schub –

mit Aussicht auf Erfolg. Höchste Zeit! Mitte Oktober, kurz vor dem Europäischen

Tag gegen Menschenhandel, startete ein parlamentarischer Arbeitskreis zu

Prostitution. Eine SPD-Abgeordnete hat die Initiative angestoßen, unterstützt

wird sie aber von Politikerinnen querbeet, auch aus CDU und CSU. Die Frauen

kämpfen für das nordische Modell, wie es Schweden und neuerdings auch Frankreich

praktizieren. Es entkriminalisiert Prostituierte und es verfolgt Freier, die

empfindliche Strafen und den Verlust ihres privaten und beruflichen Status

riskieren. Deutschland geht seit knapp 20 Jahren einen anderen Weg, das Prinzip:

legalisieren statt bestrafen. Das 2002 erlassene Prostituiertengesetz sollte

Frauen im Rotlicht-Milieu aus der Anonymität holen, ihnen mehr Rechte und mehr

Schutz geben. Prostitution galt nicht länger als sittenwidrig, Sexarbeiterinnen

erhielten Zugang zu Sozial- und Krankenversicherung und die Handhabe,

Freier-Honorare einzuklagen. Das Gesetz war gut gemeint und ist grandios

gescheitert. Bei den Sozialversicherungen waren 2018 bundesweit nur 76 der

geschätzt 200 000 Prostituierten gemeldet. Deutschland besserte nach. 2017 trat

das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft. Die Auflagen machen es

Bordell-Betreibern schwerer, eine Erlaubnis zu erhalten. Bordelle müssen

Mindeststandards erfüllen, Frauen gemeldet sein und zur Gesundheitsberatung

gehen. Die Effekte stehen erst 2022 zur Evaluierung an, aber es zeichnet sich

ab: Nur ein paar Prozent der Frauen wurden aus dem Dunkelfeld geholt. Sechs

Monate nach Inkrafttreten waren zum Beispiel in Leipzig nur 47 von geschätzt

3600 Prostituierten gemeldet. Damit hat Deutschland nach wie vor ein Gesetz zum

Schutz von Prostitution – aber nicht zum Schutz von Prostituierten. Dabei

belegen Studien: Menschenhandel findet mit großem Abstand vor allem dort statt,

wo Prostitution legal ist. Das nordische Modell trifft auf Widerstand querbeet.

Grüne und Linke, Amnesty International oder Aids-Hilfe warnen, das Verbot treibe

Frauen in die Illegalität und mache sie weniger erreichbar. Zum harten Kern der

Kritiker gehören auch Sexworkerinnen. Sie pochen auf Selbstbestimmung und freie

Berufswahl, fürchten Verdienstausfall und berufen sich darauf, sie machten ihre

Arbeit freiwillig und gern. Das ist ungefähr so überzeugend wie die Beteuerung

eines Junkies, er spritze freiwillig und gern Heroin. Nebenbei: Prostitution

geht häufig Hand in Hand mit Alkohol- und Drogensucht. Die Masche, mit der

Frauen nach Deutschland in die Sklaverei gelockt werden: In Ländern, in denen

der Durchschnittsverdienst bei ein paar tausend Euro im Jahr liegt, erzählen

Händler den Opfern von hervorragenden Verdienstchancen, nennen ihnen 9,19 Euro

Mindeststundenlohn – und nehmen ihnen in den Bussen ins “Paradies” Pässe und

Telefone ab, bevor sie sie zum Dienst an Freiern schicken. Der

“Paradise-Prozess” in Stuttgart legte 2019 die brutalen Praktiken offen, die in

ganz legalen Bordellen herrschen. Ein Verbot wird Prostitution nicht zum

Verschwinden bringen. Aber es wird Zuhältern und Schleppern schwerer gemacht,

Frauen zu belügen, zu betrügen, zu bedrohen und zu verkaufen. Das zählt.

