Mittelbayerische Zeitung: Und sie war doch ein Unrechtsstaat Zwei Ministerpräsidenten halten die DDR zwar für eine Diktatur, aber der Staat habe auf Recht und Gesetz gefußt. Das ist grundfalsch. Von Christian Eckl

Gut gemeint, und doch grundfalsch: Die beiden

amtierenden Ministerpräsidenten Manuela Schwesig

(Mecklenburg-Vorpommern, SPD) und Bodo Ramelow (Thüringen, Die Linke)

halten die untergegangene DDR zwar für eine Diktatur, nicht aber für

einen Unrechtsstaat. Dieser Begriff sei unmittelbar und

ausschließlich für die NS-Herrschaft, aber auch mit der Aufarbeitung

in der Bundesrepublik unter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und die

Frankfurter Prozesse verbunden. Natürlich sind die anstehenden Wahlen

in Thüringen und die zurückliegende Wahl in Sachsen der Hintergrund

dafür, dass sich Schwesig und Ramelow nun so äußern. Sie wollen jene

einsammeln, die in der DDR ihre Heimat sahen. Es geht die Angst um im

Osten, dass die Wähler erneut in Scharen den AfD-Rattenfängern

hinterherlaufen. Ohne Frage: Die DDR lässt sich nicht mit der

Nazi-Diktatur vergleichen. Sie war Folge eines Krieges, nicht

Verursacher. Und in der DDR standen auch keine

Massenvernichtungslager, in denen Millionen von Menschen hingerichtet

wurden. Aber das Leid der Verfolgten unter dem DDR-Regime ist

keineswegs aufgearbeitet, geschweige denn geahndet worden. Nach dem

Ende der DDR hat die bundesdeutsche Justiz insgesamt gegen 100 000

Beschuldigte in etwa 75 000 Verfahren ermittelt. Nur gegen 1737

Menschen wurde Anklage erhoben, am Ende standen lediglich 800

strafrechtliche Urteile. Weder gab es eine „Siegerjustiz“, noch gab

es eine ausreichende Aufarbeitung des DDR-Unrechts. Vieles, was

seither in den ostdeutschen Bundesländern schiefläuft, lässt sich auf

diesen Umstand zurückführen. Auch die politische Spaltung in Ost und

West. Natürlich: Ramelow ist im Wahlkampf, Schwesig kämpft um die

SPD. Ihre Parteien haben auf Bundesebene einen massiven

Schrumpfungsprozess durchlaufen. Zudem erleben die ostdeutschen

Bundesländer einen Aufschwung der AfD, die berechtigterweise Angst

und Bange macht: Warum um alles in der Welt wählen Menschen, die

selbst eine Diktatur erlebt haben, nun eine Partei, die in ihren

Extremen das NS-Unrecht relativiert? Vielleicht findet sich die

Erklärung dafür genau in dieser fehlenden Auseinandersetzung mit der

eigenen Vergangenheit. Es mag nicht alles schlecht gewesen sein in

der DDR. Doch wer diesen Staat nicht als Unrechtsstaat qualifiziert,

vergeht sich an den vielen Opfern, die dieses Land produzierte: Ein

würdiges Gedenken an die Mauertoten findet in der wiedervereinigten

Bundesrepublik nicht statt. Kinder wurden ihren Eltern entrissen,

wenn diese nicht linientreu waren. Prozesse waren Schauprozesse, wenn

politisch nicht opportune Regimegegner abgestraft werden sollten.

Natürlich: Walter Ziegler, einer der führenden Richter der DDR, war

nicht Roland Freisler, der berüchtigte und niederträchtige

Vorsitzende des sogenannten Volksgerichtshofs im Dritten Reich. Aber

auch Ziegler fällte Unrechtsurteile: Er sprach Todesurteile aus gegen

Regimegegner und Widerstandskämpfer. Den wenigen Anklagen gegen die

Täter stellte die Bundesrepublik seit dem Ende der DDR fast 210 000

Menschen gegenüber, deren Urteile aufgehoben und die entschädigt

wurden. Wo es aber Opfer gibt, da gibt es auch Täter. Nur wurden

diese geschont. Wie muss es sich angefühlt haben für ein Opfer des

DDR-Regimes, dass die Bundesrepublik bis zu ihrem Tod 2016 in Chile

1500 Euro aus der Pensionskasse an Margot Honecker überwies? Die

Relativierung dieses Unrechts durch Politiker wie Schwesig und

Ramelow verletzt die Opfer der DDR ein zweites Mal. Zudem bereitet

sie den Nährboden dafür, dass sich die ostdeutschen Bundesländer noch

weiter von dem entfernen, was wir im Westen der Republik

jahrzehntelang als die politische Mitte bezeichnet haben. Dass die

Wähler im Osten anders ticken als die im Westen, ist bekannt. Aber um

DDR-Nostalgiker einzusammeln, darf man sich nicht der

Geschichtsklitterung hingeben. Denn das ist nichts anderes als

Populismus!

