Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zu Boris Johnson

Nach Niederlagen vor dem Supreme Court und im

Parlament, nach eskalierten Wortgefechten im Unterhaus und Kritik von

allen Seiten für seine Rhetorik kamen auch noch private Affären ans

Licht. Dass Boris Johnson etwa zu seiner Zeit als Londoner

Bürgermeister einer Geliebten zu öffentlichem Geld verholfen und

einen Interessenkonflikt verschwiegen haben soll, geht weiter als die

üblichen Skandale. Es ist strafbar. Handelt es sich um die eine

Affäre zu viel? Es sieht nicht danach aus. Nicht nur, dass etliche

von Skandalen übersättigte Briten solche Geschichten als

nebensächlich abstempeln. Die Wahrheit ist, dass die Anschuldigungen

Johnson vermutlich sogar helfen. Er kann sich als Opfer präsentieren

und all seine proeuropäischen Gegner als schlechte Verlierer

hinstellen, die lediglich das Ziel verfolgen, den Brexit zu

torpedieren. Das ist seine Botschaft – und sie kommt in der

europaskeptischen Wählerschaft an.

