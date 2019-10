Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Demografischer Wandel Forscher fordern gezielte Zuwanderung gegenÜberalterung

Angesichts der zunehmenden Überalterung in

Sachsen-Anhalt fordern Wissenschaftler dringend, auf Zuwanderung aus

dem Ausland zu setzen. Das berichtet die in Halle erscheinende

Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagsausgabe). So sollen vor allem

ländliche Regionen vor dem weiteren Niedergang bewahrt werden. „Eine

demografische Stabilisierung Sachsen-Anhalts“ könne nur durch

„verstärkte Zu- oder Rückwanderung aus dem übrigen Bundesgebiet und

dem Ausland erreicht werden“, erklären die Wissenschaftler des

Leibnitz-Instituts für Länderkunde in Leipzig in einer neuen Studie.

„Realistisch betrachtet“ liege das größte ungenutzte Potenzial in der

internationalen Zuwanderung.

Die Studie entstand im Auftrag des Ministeriums für

Landesentwicklung unter Thomas Webel (CDU) für knapp 80 000 Euro. Die

bisher nicht öffentlich bekannten Ergebnisse sollen bald im Landtag

besprochen werden. Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann schloss

sich auf Anfrage der Zeitung der Forderung der Wissenschaftler an:

„Sachsen-Anhalt braucht einen Masterplan, Migration muss Chefsache in

der Staatskanzlei werden.“ Ihr Eindruck sei, „dass viele Daten und

Fakten zur Migration immer noch auf der unteren Regierungsebene

gehalten werden“. Bisherige Integrationsangebote seien eher

kleinteilig und Stückwerk. Das Ministerium sagte, die Ergebnisse

würden geprüft.

Angesichts der drohenden Überalterung der Bevölkerung warnen die

Wissenschaftler vor einem „bundespolitischen Bedeutungsverlust“

Sachsen-Anhalts. Es drohten auch höhere Sozialausgaben und ein

Fachkräftemangel, „der die Wettbewerbsfähigkeit kleiner und

mittelständischer Unternehmen gefährden könnte“. Die Studie stellt

auch der Landesregierung ein kritisches Zeugnis aus. Demnach wollen

Zuwanderer vor allem aus zwei Gründen nicht nach Sachsen-Anhalt

ziehen: aufgrund vergleichsweise schlecht bezahlter Arbeitsplätze und

Ablehnung gegenüber Zuwanderern bis hin zur Fremdenfeindlichkeit in

Teilen Bevölkerung. Es sei auch Aufgabe der Politik, die

„Notwendigkeit internationaler Zuwanderung zu erklären, Vorurteile

und Vorbehalte zu entkräften“, betonen die Forscher.

