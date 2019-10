Mitteldeutsche Zeitung: Syrien/Asylbewerber Aus Eisleben in den Krieg

An einem Kriegsverbrechen im Norden Syriens soll

sich auch ein früherer Asylbewerber mit Vergangenheit in Eisleben

(Mansfeld-Südharz) beteiligt haben. Das berichtet die in Halle

erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Alhareth R.,

der um 2015 im Kloster Helfta untergebracht war, soll

Propagandavideos der Tat angefertigt haben. Fotos und Filmschnipsel

zeigen den Syrer als Teil einer Islamistenmiliz, die gegen die Kurden

kämpft. Gegenüber Journalisten bestätigte R., dass er im Auftrag

dieser Miliz die Tötung von Gefangenen gefilmt hat. Jetzt ermittelt

das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt.

