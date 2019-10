Mitteldeutsche Zeitung: zu AKK und Syrien

Der Vorstoß ist der Versuch, sich im Namen des

Westens in den Spalt einer Tür zu werfen, die sich in den vergangenen

Jahren immer weiter geschlossen hat. In einem Alleingang hat

Kramp-Karrenbauer die Idee der Sicherheitszone hervorgebracht, weite

Teile der Regierung waren nicht informiert. Das Auswärtige Amt, in

Sachen Auslandseinsätze der Bundeswehr das federführende Ressort, war

nicht eingebunden. Und das lange Schweigen im Kanzleramt bedeutet,

dass Angela Merkel (CDU) den Vorschlag bestenfalls toleriert. So

macht man nicht Politik, wenn man etwas erreichen will.

