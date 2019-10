Mitteldeutsche Zeitung: zu Gewerkschaften

Ihren schleichenden Bedeutungsverlust werden die

Gewerkschaften nur dann stoppen, wenn sie neues Vertrauen gewinnen.

Zum Beispiel, indem sie den Wandel der Arbeitswelt aktiv gestalten.

In den großen Industriebranchen bedeutet dies, die Herausforderungen

der Digitalisierung ernstzunehmen. In der Pflege gilt es aufzuzeigen,

dass sich bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne nur gemeinsam

erkämpfen lassen. Für den Leiharbeiter oder den Start-up-Mitarbeiter

muss eine Mitgliedschaft handfeste Vorteile bringen. Viel Arbeit

also.

