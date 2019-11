Mitteldeutsche Zeitung: zu Grundrente/GroKo

Ihr Spitzentreffen zur Grundrente an diesem Montag hat die GroKo

in allerletzter Minute verschoben. Zwei Interpretationen drängen sich auf:

Entweder hatten die Verantwortlichen in der Union Angst vor einem Aufstand in

den eigenen Reihen. Oder es werden einfach noch ein paar Tage benötigt, um ein

Koppelgeschäft vorzubereiten, das CDU und CSU am Ende die Zustimmung

erleichtert. So oder so: Die GroKo steht massiv unter Zugzwang. Vom Ausgang des

Streits über die Renten-Aufwertung für langjährige Geringverdiener hängt ab, ob

sie noch den Hauch einer Chance hat. Oder ob sie vorzeitig auseinandergeht, was

über kurz oder lang Neuwahlen zur Folge hätte.

