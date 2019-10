Mitteldeutsche Zeitung: zu Polen

Kaczynski strebt eine Art postmonarchische

Autokratie an, mit ihm selbst als de-facto-König und mit dem Segen

der katholischen Kirche, die mit der PiS eng verbandelt ist.

Zugegeben: Das klingt im 21. Jahrhundert so seltsam, wie es ist. Aber

die Weltsicht des Jaroslaw Kaczynski fügt sich nicht in gängige

Muster der Moderne. Herrschen statt regieren, lautet Kaczynskis

Devise. Mit dieser Macht wird er versuchen, Polen in Richtung eines

Obrigkeitsstaates umzubauen.

