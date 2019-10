Mitteldeutsche Zeitung: zu Syrien

Die Türkei wird sich vorerst nicht bewegen. Erdogan

glaubt, die Kurden unter Kontrolle zu haben. Er kann seinen

Verteidigungsminister in Brüssel sagen lassen, die Türkei denke nicht

an ein “Umsiedlungsprogramm” im Norden Syriens. Gleichzeitig kann er

weiter damit drohen, syrische Flüchtlinge nach Europa zu schicken,

falls die Kritik an seinem Vorgehen zu laut werde. Es ist ein

Dreiklang, der zum Verzweifeln ist. Die Türkei glaubt, machen zu

können, was sie will. Die Europäer können nichts machen. Die

Amerikaner wollen nichts mehr machen. Die Europäer schaffen es

einfach nicht, eine ernsthafte Rolle im syrischen Konflikt zu

spielen.

