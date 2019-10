Mitteldeutsche Zeitung: zu Syrien/Türkei

Wenn Deutschland Außenpolitik gestalten will, dann

sollte am Anfang die Erkenntnis stehen, dass dies gelegentlich

robustes Eingreifen erfordert. Das bedeutet, dass auch Deutschland

gemeinsam mit anderen Partnern Allianzen schmieden muss und das

Konfliktmanagement in Krisenherden nahe Europas in die eigenen Hände

nehmen muss. In Syrien stand dieses Szenario mehrfach zur Debatte,

stets wurde es verworfen. Die heutige Hilflosigkeit ist eine Folge

davon.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell