Mitteldeutsche Zeitung: zur Bildungsstudie

Bei allen unterschiedlichen Voraussetzungen in den

Ländern, was die Zusammensetzung der Schülerschaft angeht, macht die

groß angelegte Studie eines überdeutlich: Es darf nicht sein, dass

Schüler in einem Bundesland mit dem Lernstoff teils mehr als zwei

Jahre hinter anderen zurück sind. Die Kultusminister müssen mehr

Gemeinsamkeit wagen. Das würde nicht nur Schülern und Eltern helfen,

sondern wäre auch im eigenen Interesse der Minister. Denn bewegt sich

hier nichts, werden die Rufe, die Bildungshoheit der Länder

einzuschränken, immer lauter werden.

