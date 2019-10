Mitteldeutsche Zeitung: zur Lebensmittelsicherheit

Was ist los in Deutschland, dass man sich solche

Sorgen machen muss? Hatten wir nicht mal vor vielen Jahren eines der

am besten funktionierenden Kontrollsysteme? Nun beklagt der Verband

der Lebensmittelkontrolleure, dass er nicht mal annähernd die Hälfte

aller nötigen Überprüfungen schafft, weil tausende Kontrolleure

fehlen. Wer spart da auf wessen Kosten? Und warum überhaupt? Jetzt

nur kein Schwarzes-Peter-Spiel zwischen Bund und Ländern sondern

klare Zusagen für mehr Kontrollen und das nötige Geld dafür! Denn

gesunde Lebensmittel sind nicht nur eine Aufgabe der Industrie – sie

sind auch eine öffentliche Aufgabe.

