Motschmann: Großer Erfolg für den Denkmalschutz bei Grundsteuer

Denkmäler werden weiterhin ermäßigt besteuert

Der Deutsche Bundestag hat am heutigen Freitag den Gesetzentwurf

zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts

(Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG) beschlossen. Darin ist ein

Abschlag für Denkmäler enthalten, damit der Denkmalschutz weiterhin

im Grundsteuerrecht gewürdigt wird. Dazu erklärt die kultur- und

medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth

Motschmann:

„Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat dafür gesorgt, dass es

weiterhin eine Sonderregelung für das Denkmaleigentum bei der

Grundsteuer gibt. Im Gesetzentwurf des Bundesfinanzministers war,

anders als bisher, kein Abschlag für Denkmäler bei der Bewertung für

die Grundsteuererhebung vorgesehen.

Historische Baudenkmäler und gerade auch die kleinen Denkmäler

tragen zur kulturellen Vielfalt bei, nicht zuletzt in den ländlichen

Regionen. Von den rund 750.000 Baudenkmälern in Deutschland befindet

sich die große Mehrzahl in privater Hand. Die meisten Eigentümer sind

keine Schlossherren, sondern besitzen kleine Gebäude, z. B.

Fachwerkhäuser, die in der Unterhaltung und Pflege gleichwohl sehr

aufwändig sind.

Durch einen Abschlag bei der Steuermesszahl in Höhe von zehn

Prozent werden diese besonderen Belastungen des Denkmaleigentums nun

wieder berücksichtigt. Damit wird den besonderen Belangen der

Eigentümer von Baudenkmälern unbürokratisch und sehr wirkungsvoll

Rechnung getragen, ohne dabei in die Bewertung der wirtschaftlichen

Einheiten für Zwecke der Grundsteuer einzugreifen. Ein großer

kulturpolitischer Erfolg!“

