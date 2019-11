Neue Epoche: Management-Seminar-Bildung ab jetzt für alle

Bürger mit ausreichend Geld haben sich durch Management-Seminare gebildet. Die anderen Bürger nicht. Denn die Schulen, Hochschulen, Medien-Organisationen, Rathäuser, Ministerien, Parteien, Kirchen und Unternehmen haben den anderen Bürgern Deutschlands und Angestellten das ausreichend vertiefte Wissen der Management-Seminare über Karriere, Führung bzw. Machtmethoden vorenthalten.

Ob nun mit oder ohne die Werbung der genannten Organisationen (Test des medialen und politischen Systems) oder aller Menschen für die Fachbuchreihe gilt seit der Veröffentlichung der Fachbuchreihe für die Zukunft:

Ein Normalverdiener, der sich keine Management-Seminare (insgesamt Preis eines neuen Premium-PKWs) leisten kann oder will, der kann für die Zukunft – z. B. von Andreas Stollberg – eine ganze Fachbuchreihe für Karriere, Führung und Herrschaft zum ca. 90% kleineren Preis (Preis üblicher Fachbücher) kaufen. Sogar Menschen an der Armutsgrenze können sich zumindest den Einstieg in die Fachbuchreihe für den nochmal ca. 90% kleineren Preis (Preis eines Ebook-Romans) leisten. Nur die staatlich sanktionierten Verarmten können selbst das nicht.

Das ist der Beginn einer neuen Epoche der Literatur, da ausreichend tiefe, politisch unkorrekt das Tabu brechende Macht-Aufklärung meinem Eindruck nach bislang nicht im Buchhandel, sondern nur in teuren Management-Seminaren käuflich zu bekommen war.

Das könnte als Nebeneffekt der Beginn einer neuen Epoche der Seminarwelt werden. Eine Epoche, in der Management-Seminare mit weniger Inhalt als dem Inhalt der Fachbuchreihe – abgesehen von der Kunst des Marketings und des Verkaufs – nicht mehr über dem Preis der Fachbuchreihe verkäuflich sein werden. Ein paar Hundert Euro statt ein paar Tausend Euro.