Neue Westfälische (Bielefeld): Flüchtlingsrat warnt vor neuer Krise

“Eine Situation wie 2015 darf sich nicht

wiederholen”

Bielefeld. Mit Blick auf den Krieg in Nordsyrien hat der

Flüchtlingsrat NRW vor neuen Vertreibungen aus der krisengebeutelten

Region gewarnt. In einem Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden

Neuen Westfälischen (Donnerstagausgabe) sagte die Geschäftsführerin

des Flüchtlingsrats, Birgit Naujoks, sie rechne mit einer

Verschärfung der Situation an den EU-Außengrenzen. “Wir gehen davon

aus, dass derzeit 165.000 Menschen allein vor den türkischen Truppen

flüchten.”

Der Flüchtlingsrat riet der nordrhein-westfälischen

Landesregierung, aus der Vergangenheit zu lernen. In Zeiten, da

Zentrale Unterbringungseinrichtungen geschlossen werden, sei es

“wichtig, Kapazitäten vorzuhalten und abzuwägen, wie viele

Einrichtungen noch gebraucht werden könnten”. Eine Situation wie die

des Sommers 2015 dürfe sich nicht wiederholen, sagte Naujoks. In

jenen Monaten seien “die behördlichen Strukturen völlig überlastet”

gewesen. “Man konnte weder adäquate Aufnahmebedingungen noch

rechtsstaatliche Asylverfahren gewährleisten.” Geflüchtete Menschen

hätten “monatelang darauf warten müssen, überhaupt einen Asylantrag

stellen zu dürfen”.

Die Kurdische Gemeinde Deutschland (KGD) empfahl der

NRW-Landesregierung ebenfalls, sich auf neue Flüchtlinge

einzustellen. “NRW sollte sich auf steigende Flüchtlingszahlen

vorbereiten”, sagte der stellvertretende KGD-Vorsitzende Mehmet

Tanriverdi der Zeitung. Er rechnet mit einer großen

Flüchtlingsbewegung von Kurden nach Deutschland. Von den bis zu

300.000 Menschen, die nach seinen Informationen derzeit in der Region

auf der Flucht sind, würden “viele alles dafür tun, um es nach Europa

zu schaffen”.

